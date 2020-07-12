Вучич заявил о возобновлении диалога Белграда и Приштины

Сербский президент Александр Вучич заявил о восстановлении диалога Белграда и Приштины под покровительством ЕС.

«Диалог под покровительством ЕС спустя 20 месяцев перерыва продолжается. Согласовали темы встречи в Брюсселе в четверг», — говорится в сообщении Вучича в Instagram.

6 июня стало известно, что новое правительство непризнанного государства Косово отменило 100%-ные торговые пошлины на сербские товары.

Также пресс-служба Кремля сообщила, что президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромисса по Косову, который должен утвердить СБ ООН.