Вучич заявил о возобновлении диалога Белграда и Приштины

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Сербский президент Александр Вучич заявил о восстановлении диалога Белграда и Приштины под покровительством ЕС.
Вучич заявил о возобновлении диалога Белграда и Приштины
  • Reuters

«Диалог под покровительством ЕС спустя 20 месяцев перерыва продолжается. Согласовали темы встречи в Брюсселе в четверг», — говорится в сообщении Вучича в Instagram.

6 июня стало известно, что новое правительство непризнанного государства Косово отменило 100%-ные торговые пошлины на сербские товары.

Также пресс-служба Кремля сообщила, что президент Российской Федерации Владимир Путин в разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромисса по Косову, который должен утвердить СБ ООН.

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