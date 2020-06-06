Кабмин Косова отменил торговые пошлины на сербские товары

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Новое правительство непризнанного государства Косово отменило 100%-ные торговые пошлины на сербские товары.
Кабмин Косова отменил торговые пошлины на сербские товары
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина непризнанного государства.

«Новое правительство отменило решение предыдущего кабинета... решение принято в сотрудничестве с иностранными партнёрами. Мы взяли на себя обязательства по устранению препятствий для продолжения диалога (Белграда и Приштины)», — говорится в документе кабмина.

Решение вступило в силу с момента публикации.

Пошлины были введены властями в Приштине на товары из Центральной Сербии осенью 2018 года.

В декабре 2018 года пошлины были расширены.

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