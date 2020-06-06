Кабмин Косова отменил торговые пошлины на сербские товары
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина непризнанного государства.
«Новое правительство отменило решение предыдущего кабинета... решение принято в сотрудничестве с иностранными партнёрами. Мы взяли на себя обязательства по устранению препятствий для продолжения диалога (Белграда и Приштины)», — говорится в документе кабмина.
Решение вступило в силу с момента публикации.
Пошлины были введены властями в Приштине на товары из Центральной Сербии осенью 2018 года.
В декабре 2018 года пошлины были расширены.