Путин провёл телефонный разговор с Вучичем

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.
Путин провёл телефонный разговор с Вучичем
  • РИА Новости

«Дана позитивная оценка высокому уровню российско-сербского стратегического партнёрства. Обсуждены перспективы активизации межгосударственного сотрудничества, в том числе в контексте поэтапной отмены ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Вучич подтвердил Путину, что приедет на парад Победы в Москву 24 июня.

Также Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения по косовскому урегулированию, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН.

Ранее Путин призвал обеспечить безопасность иностранных гостей парада Победы.

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