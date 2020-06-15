Путин провёл телефонный разговор с Вучичем
- РИА Новости
«Дана позитивная оценка высокому уровню российско-сербского стратегического партнёрства. Обсуждены перспективы активизации межгосударственного сотрудничества, в том числе в контексте поэтапной отмены ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Вучич подтвердил Путину, что приедет на парад Победы в Москву 24 июня.
Также Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения по косовскому урегулированию, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН.
Ранее Путин призвал обеспечить безопасность иностранных гостей парада Победы.