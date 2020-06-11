Путин призвал обеспечить безопасность иностранных гостей парада Победы

Для иностранных гостей парада Победы в Москве необходимо обеспечить безопасность в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с Советом безопасности России.

Как отметил глава государства, пандемия внесла существенные коррективы в подготовку торжественного мероприятия, в том числе в организацию работы с зарубежными коллегами, передаёт ТАСС.

«Нам, безусловно, нужно будет обеспечить полную безопасность наших гостей», — сказал Путин.

Ранее в МИД России заявляли, что российская сторона ожидает президента Белоруссии Александра Лукашенко на параде Победы в Москве 24 июня.

Кроме того, как ожидается, парад посетят премьер-министр Армении Никол Пашинян, сербский лидер Александр Вучич, а также президенты Казахстана и Молдавии Касым-Жомарт Токаев и Игорь Додон.