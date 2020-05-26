Токаев и Додон посетят парад Победы в Москве 24 июня
- РИА Новости
В ходе состоявшегося сегодня, 26 мая, телефонного разговора с Президентом России В. Путиным получил приглашение принять участие в качестве почетного гостя на Параде Победы на Красной площади 24 июня. С благодарностью принял приглашение.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 26, 2020
«В ходе состоявшегося сегодня, 26 мая, телефонного разговора с президентом России Путиным получил приглашение принять участие в качестве почётного гостя в параде Победы на Красной площади 24 июня», — написал президент Казахстана в своём Twitter.
Он добавил, что принял приглашение «с благодарностью».
Также парад посетит президент Молдавии Игорь Додон. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила помощник главы республики Кармена Стерпу.
Ранее Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня.