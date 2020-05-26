Путин объявил дату проведения парада Победы в Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня. Российский лидер приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку.

«Мы сделаем это 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — сказал Путин по итогам рабочей встречи с Сергеем Шойгу.

Президент также поручил обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада.

«Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены», — сказал Путин.

9 мая президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по случаю Дня Победы пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно». По его словам, будет проведён и главный парад на Красной площади, и народный марш «Бессмертного полка».

Массовые мероприятия были ранее отменены из-за ситуации с коронавирусом.