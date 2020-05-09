Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по случаю Дня Победы пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено «широко и достойно».

«Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу», — отметил глава государства.

По его словам, будет проведён и главный парад на Красной площади, и народный марш «Бессмертного полка».

Также Путин заявил, что духовное и нравственное значение Дня Победы остаётся великим, а отношение россиян к нему — священным.

В этом году торжественные мероприятия 9 Мая не будут массовыми в связи с пандемией коронавируса.