Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

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Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

    «Уважаемые граждане России, уважаемые ветераны, дорогие друзья. От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно, всенародно, все вместе», — сказал он.

    Путин отметил, что духовное и нравственное значение Дня Победы остаётся великим, а отношение россиян к нему — священным.

    «Это наша память и гордость. История нашей страны, история каждой семьи», — добавил президент.

    По словам Путина, подвиг людей, приведших страну к победе, невозможно недооценивать.

    Ранее российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днём Победы.

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