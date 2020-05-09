Додон рассказал о важности юбилея Победы для всего человечества

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Президент Молдавии Игорь Додон заявил о важности юбилея Победы для всего человечества.
Додон рассказал о важности юбилея Победы для всего человечества
  • © РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал во время церемонии на Мемориале воинской славы «Вечность» в Кишинёве.

«Сегодня очень важный день для страны и для всего человечества — 75 лет победы в Великой Отечественной войне. В этой войне приняли участие более 400 тыс. молдавских граждан, по официальным данным, около 100 тыс. из них погибли», — сказал он.

Глава государства призвал граждан Молдавии «помнить героические поступки наших дедов» и пожелал здоровья ветеранам.

В церемонии возложения цветов к Вечному огню также приняли участие другие официальные лица страны, в частности, премьер-министр Ион Кику и спикер парламента Зинаида Гречаный. 

Ранее российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днём Победы.

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