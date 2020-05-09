Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём Победы

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. с борта Международной космической станции (МКС), поздравили россиян с Днём Победы.

Соответствующее видео опубликовано на странице «Роскосмоса» в Youtube.

«Уважаемые россияне, дорогие ветераны, сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет великой Победе над фашизмом. Мы, космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту победу отдали все что могли, а многие — свою жизнь», — сказал Иванишин.

В свою очередь Вагнер отметил, что «война, горе, потеря близких коснулись многих миллионов жителей нашей планеты, поэтому 9 мая 1945 года радость победы была столь искренней, она объединила многие народы».

«И сегодня мы должны делать все, чтобы новые поколения жили без войн, сохраняя мир на нашей планете. С праздником, с Днем Победы!» — добавил космонавт.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.