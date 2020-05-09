Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
  • Reuters

Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«75 лет тому назад российский народ, проявив беспримерный героизм и самоотверженность, достиг великой победы в справедливой войне с фашизмом, угрожавшим судьбе человечества, и тем защитил Родину и отстоял мир и безопасность всего мира. Героические подвиги и исторические заслуги российского народа будут вечными в памяти народов всех стран, любящих справедливость и мир», — говорится в послании.

Ким Чен Ын выразил уверенность, что «стратегические и традиционные дружественные отношения между КНДР и России будут беспрерывно укрепляться и развиваться в соответствии с требованием нового века».

«От всей души желаю, чтобы Вы и российский народ, наследуя традицию великой победы в войне, непременно достигли победы в борьбе за построение могучей России и пересечение распространения мировой пандемии — новой коронавирусной инфекции», — добавил лидер КНДР.

Ранее президент Кубы Мигель Диасом-Канель поздравил Путина с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. 

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