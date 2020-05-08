Путин провёл телефонный разговор с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Мигелем Диасом-Канелем, в котором они обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.

«При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса подтверждена нацеленность на расширение сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения. С российской стороны особо отмечен весомый вклад кубинских медиков в оказание помощи многим странам в борьбе с инфекцией», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что президент Кубы тепло поздравил Владимира Путина с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что главы МИД России и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья призвали все страны к деполитизации усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и обмену научным опытом для предотвращения распространения COVID-19 и сокращения динамики смертности.