Путин провёл телефонный разговор с президентом Кубы

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Мигелем Диасом-Канелем, в котором они обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
Путин провёл телефонный разговор с президентом Кубы
  • РИА Новости

«При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса подтверждена нацеленность на расширение сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения. С российской стороны особо отмечен весомый вклад кубинских медиков в оказание помощи многим странам в борьбе с инфекцией», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что президент Кубы тепло поздравил Владимира Путина с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. 

Ранее сообщалось, что главы МИД России и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья призвали все страны к деполитизации усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и обмену научным опытом для предотвращения распространения COVID-19 и сокращения динамики смертности.

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