Россия и Куба призвали к деполитизации усилий в борьбе с пандемией

Главы МИД России и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья призвали все страны к деполитизации усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и обмену научным опытом для предотвращения распространения COVID-19 и сокращения динамики смертности.

Совместная статья министров по случаю 60-летия восстановления российско-кубинских дипломатических отношений опубликована в «Российской газете».

«Россия и Куба убеждены, что нынешняя ситуация требует сотрудничества и солидарности и что международные деполитизированные усилия в целях развития и обмена результатами научных исследований, опытом разных стран в работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции... помогут сократить продолжительность пандемии и уменьшить динамику смертности», — говорится в заявлении.

Лавров и Паррилья также подчеркнули, что ООН и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должны сыграть лидирующую роль в борьбе с пандемией.

Ранее Лавров заявил, что Россия продолжит оказывать финансовую поддержку ВОЗ, несмотря на критику организации со стороны США.

Он также рассказал, что «старшие товарищи» не разрешают странам Евросоюза и Североатлантического альянса просить гуманитарную помощь у России.