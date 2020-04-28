Лавров заявил, что Россия продолжит финансировать ВОЗ

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Россия не собирается прекращать финансовую поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в ходе видеоконференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что Россия продолжит финансировать ВОЗ
  • Reuters

«Мы продолжим оказывать поддержку ВОЗ независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать своё отношение к её деятельности», — сказал министр.

Как отметил Лавров, у России «независимо от решений США существует традиция поддержки деятельности ВОЗ на различных направлениях».

«Напомню, что, когда была вспышка лихорадки Эбола, при решающей роли России была выработана вакцина, были созданы специальные институты в африканских странах, которые взяли на себя главный удар этой лихорадки», — добавил он.

15 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о приостановке США взносов в ВОЗ из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».

Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ ничего не скрывает от стран мира.

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