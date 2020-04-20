Гендиректор ВОЗ заявил об открытости и прозрачности организации

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ ничего не скрывает от стран мира.
Гендиректор ВОЗ заявил об открытости и прозрачности организации
  • Reuters

Об этом он сказал, выступая на брифинге в Женеве. В частности, по его словам, организация тесно сотрудничает со специалистами Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и через них вся информация поступает в Соединённые Штаты.

«В ВОЗ нет секретов, потому что речь идёт о жизнях... В то же время наличие персонала CDC означает, что ничего не сокрыто от США», — цитирует его ТАСС.

Он также подчеркнул, что ВОЗ не скрывала какую-либо информацию о коронавирусе «с первого дня».

«ВОЗ открыта, она ничего не скрывает», — добавил он.

15 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о приостановке США взносов в ВОЗ из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».

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