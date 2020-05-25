В Совфеде рассказали о необходимости помогать бизнесу
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«Несмотря на то что я социальщик, моё глубокое убеждение, что надо помогать бизнесу. Он основа благополучия сейчас», — сказал сенатор во время онлайн-эфира в пресс-центре медиагруппы «Патриот».
Что касается дальнейшего, то, по словам Рязанского, он бы сосредоточил внимание на предприятиях — нужно как можно скорее вывести их из режима простоя, вернуть занятость.
Ранее эксперт Российского института стратегических исследований, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.