В Совфеде рассказали о необходимости помогать бизнесу

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что бизнес — основа благополучия в условиях пандемии, поэтому он прежде остальных нуждается в поддержке государства.

Об этом сообщает ФАН.

«Несмотря на то что я социальщик, моё глубокое убеждение, что надо помогать бизнесу. Он основа благополучия сейчас», — сказал сенатор во время онлайн-эфира в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

Что касается дальнейшего, то, по словам Рязанского, он бы сосредоточил внимание на предприятиях — нужно как можно скорее вывести их из режима простоя, вернуть занятость.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.