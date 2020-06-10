МИД: в Москве ожидают Лукашенко на параде Победы 24 июня

Российская сторона ожидает президента Белоруссии Александра Лукашенко на параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Ровно через две недели, 24 июня, мы ожидаем в Москве на параде Победы президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российская сторона пригласит на парад Победы 24 июня лидеров стран Содружества независимых государств.

В Кремле также заявили, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому приглашение не направлялось, так как Украина «не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ» и «не сигнализировала о своём желании разделить радость от праздника Победы».

Парад Победы в Москве начнётся 24 июня в 10:00 и продлится до полутора часов. В мероприятии будут задействованы около 14 тыс. человек.