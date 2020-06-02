В Минобороны рассказали, сколько продлится парад Победы в Москве
- РИА Новости
«Начало парада Победы в 10:00 24 июня… Общая продолжительность парада составит до полутора часов», — цитирует его РИА Новости.
Салюков добавил, что в параде используют «некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года».
В том числе в начале парада исполнят «Юбилейный встречный марш», а в вечернее время планируется «аналогичный салют».
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия пригласила расчёты 19 стран принять участие в параде Победы.
В мероприятии будут задействованы около 14 тыс. человек.