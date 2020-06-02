Россия пригласила расчёты 19 стран принять участие в параде Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российская сторона пригласила парадные расчёты 19 стран принять участие в параде Победы на Красной площади 24 июня.

Об этом он сказал в ходе селекторного совещания.

«Приглашены парадные расчёты 19 иностранных государств», — приводит РИА Новости слова министра.

Шойгу проинформировал, что 24 июня парады пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооружённых сил.

«Планируется привлечь 64 тыс. человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов», — заявил он.

При этом в параде на Красной площади будут задействованы около 14 тыс. человек.

«К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний», — сообщил министр.

Он потребовал исключить любые контакты личного состава парадных расчётов с военнослужащими и гражданскими лицами, не участвующими в тренировках.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 24 июня в России будет нерабочим днём.