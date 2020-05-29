Путин объявил 24 июня выходным днём
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- РИА Новости
Главой государства был подписан указ о проведении парадов и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы.
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
Согласно указу, 24 июня в 10 часов по местному времени в Москве, на Красной площади, а также в других российских городах будут проведены военные парады.
В 22 часа по местному времени в городах России будет произведён артиллерийский салют.
Ранее в Кремле не исключали, что день проведения парада Победы 24 июня может стать выходным.