Путин объявил 24 июня выходным днём

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому 24 июня в России будет нерабочим днём. Соответствующий документ размещён пресс-службой Кремля.
Путин объявил 24 июня выходным днём
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Главой государства был подписан указ о проведении парадов и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы.

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе

Согласно указу, 24 июня в 10 часов по местному времени в Москве, на Красной площади, а также в других российских городах будут проведены военные парады.

В 22 часа по местному времени в городах России будет произведён артиллерийский салют.

Ранее в Кремле не исключали, что день проведения парада Победы 24 июня может стать выходным

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