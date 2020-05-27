В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли 24 июня объявлено выходным днём.

Кроме того, он прокомментировал возможность отмены ограничений в Москве к параду Победы, подчеркнув, что за месяц ситуация может поменяться и могут быть внесены соответствующие корректировки.

26 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня.