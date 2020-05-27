В Кремле оценили возможность отмены ограничений к параду Победы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отмены ограничений в Москве к параду Победы, отметил, что за месяц ситуация может поменяться и могут быть внесены соответствующие корректировки.

«Во-первых, говоря о параде, мы с вами говорим о 24 июня. Всё-таки до этой даты ещё месяц, и мы видим, что ситуация развивается, развивается она и в Москве, причём сейчас констатируют положительные тенденции», — сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, в Кремле исходят из того, что «за месяц ситуация ещё претерпит изменения и будут внесены соответствующие корректировки».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что парад Победы в Москве пройдёт 24 июня.

Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада.