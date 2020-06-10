В Кремле назвали причину неприглашения Зеленского на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не направляла приглашение украинскому президенту Владимиру Зеленскому посетить парад Победы в Москве 24 июня.

«Насколько я знаю, (приглашение Зеленскому. — RT) не отправлялось», — отметил Песков.

Он также прокомментировал причину такого решения. По его словам, «акцент делается на возобновление официальных приглашений главам государств СНГ».

«Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своём желании разделить радость от праздника Победы», — заявил Песков.

Ранее Песков сообщал, что Москва пригласит на парад Победы 24 июня лидеров стран СНГ.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что Россия пригласила расчёты 19 стран принять участие в параде в Москве.

Парад начнётся в 10:00 и продлится до полутора часов. В мероприятии будут задействованы около 14 тыс. человек.