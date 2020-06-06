В МИД не исключили провокаций НАТО во время парада Победы

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко в интервью ТАСС заявил, что российская сторона не исключает, что Североатлантический альянс может готовить провокации к параду Победы 24 июня.

«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 Мая», — ответил замминистра на вопрос, есть ли опасения, что НАТО предпримет провокационные действия во время парада Победы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пригласит на парад Победы 24 июня лидеров стран СНГ.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия пригласила расчёты 19 стран принять участие в параде в Москве.

Парад начнётся в 10:00 и продлится до полутора часов. В мероприятии будут задействованы около 14 тыс. человек.