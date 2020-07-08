В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер

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Массовые беспорядки произошли в центре Белграда в ночь на 8 июля из-за решения властей Сербии ввести новые карантинные ограничения, призванные помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что наиболее радикальные протестующие нападали на полицейские кордоны, а некоторые из них даже смогли проникнуть в здание парламента страны.

В ответ полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства.

По оценкам МВД, перед зданием парламента собралось около 5 тыс. человек.

Ранее сербский президент Александр Вучич сообщил, что в Белграде вводится комендантский час в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. 

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