В Сербии произошли беспорядки из-за новых карантинных мер
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что наиболее радикальные протестующие нападали на полицейские кордоны, а некоторые из них даже смогли проникнуть в здание парламента страны.
В ответ полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства.
По оценкам МВД, перед зданием парламента собралось около 5 тыс. человек.
Ранее сербский президент Александр Вучич сообщил, что в Белграде вводится комендантский час в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.