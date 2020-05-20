«Ответная реакция»: почему Палестина приняла решение выйти из всех соглашений с Израилем и США

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и Соединёнными Штатами. Кроме того, он заявил, что еврейское государство должно нести ответственность как «держава, оккупировавшая палестинские территории». При этом Аббас назвал Вашингтон «соучастником оккупационного израильского правительства». Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил намерение нового правительства страны провести в одностороннем порядке аннексию части Западного берега реки Иордан. По мнению экспертов, сложившаяся ситуация может привести к эскалации конфликта, в результате чего обстановка на Ближнем Востоке «будет ещё больше дестабилизирована».

Палестина приняла решение выйти из всех соглашений с Израилем и США. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи с палестинским руководством в Рамалле.

«Теперь мы освобождены от всех соглашений и договорённостей, заключённых с правительствами США и Израиля, в том числе от тех, которые связаны с безопасностью», — сообщил палестинский лидер.

Аббас также заявил, что израильские власти должны понести ответственность за действия против Палестины.

«Оккупационные власти с этого момента должны нести всю ответственность по исполнению всех обязательств перед международным сообществом как держава, оккупировавшая территорию государства Палестина, а также полную ответственность за все возможные последствия в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом, особенно 4-й Женевской конвенцией от 1949 года», — отметил Аббас.

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Палестинский лидер напомнил, что конвенция накладывает на оккупационные власти обязательство защищать гражданские лица, находящиеся под оккупацией, а также их имущество, запрещает кражу ресурсов, конфискацию или аннексию земель.

По словам Аббаса, США являются соучастником Израиля «во всех его агрессивных и несправедливых решениях» против Палестины.

«Мы возлагаем на американскую администрацию полную ответственность за несправедливость по отношению к палестинскому народу и считаем её главным соучастником оккупационного израильского правительства во всех его агрессивных и несправедливых решениях и мерах против палестинского народа. Вместе с тем мы приветствуем все позиции других американских политических сторон, которые отвергают агрессивную политику этой администрации, направленную против нашего народа и его законных прав», — заявил палестинский лидер.

Аббас также подтвердил, что Палестина придерживается пути урегулирования палестино-израильского конфликта путём создания двух государств. По его словам, палестинское руководство готово согласиться с размещением сил третьей стороны на палестино-израильской границе, однако выдвинуло несколько требований к проведению переговоров по этой теме: главенствующая роль квартета по ближневосточному урегулированию (ЕС, Россия, США и ООН), формат международной мирной конференции и следование правовым нормам, установленным мировым сообществом.

«Мы вновь подтверждаем, что придерживаемся норм международного права и обязательств по борьбе с международным терроризмом в любых его проявлениях и из любых источников», — добавил президент Палестины.

Махмуд Аббас

AFP

© Alaa BADARNEH / POOL

«Стремится защитить свои территории»

Выступление Махмуда Аббаса прозвучало после того, как 17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил намерение нового правительства страны провести в одностороннем порядке аннексию части Западного берега реки Иордан и Иорданской долины.

«Вот в чём заключается истина: на этих территориях родился и развивался еврейский народ. Пришло время распространить на них израильский суверенитет и вписать в историю сионизма ещё одну славную главу», — сообщил Нетаньяху во время своего выступления после утверждения состава правительства Израиля.

Разрушенное здание на территории Палестины

AFP

© ABBAS MOMANI

Ранее, 6 мая, министр обороны Израиля Нафтали Беннет заявил, что подписал разрешение на строительство домов в еврейском поселении Эфрат на Западном берегу реки Иордан. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

До этого, 22 апреля, госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал намерения Израиля присоединить к своей территории часть Западного берега реки Иордан. По его словам, решение этого вопроса Вашингтон оставляет за израильскими политиками.

«Что касается аннексии Западного берега, в конечном итоге данные решения принимают израильтяне, — отметил глава внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов во время пресс-брифинга. — Это решение остаётся за Израилем. Мы будем тесно сотрудничать с ним и в конфиденциальном порядке делиться своей точкой зрения на этот счёт».

В ноябре 2019 года Помпео заявлял, что американская сторона не считает аннексию части Западного берега реки Иордан и Иорданской долины нарушением международного права. Израильские власти тогда приветствовали это решение.

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Напомним, в плане Трампа, известном как «сделка века» и представленном общественности 28 января 2020 года, шла речь о возможности для Израиля аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, план предполагает создание палестинского государства, однако район сектора Газа будет демилитаризован, а ХАМАС разоружено.

В качестве будущей столицы Палестины «в сделке века» указывается деревня Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима. В то же время в плане отмечается, что единой и неделимой столицей Израиля будет Иерусалим.

Палестинцы не раз заявляли, что отвергают «сделку века». В частности, Махмуд Аббас назвал «заговором» план, предложенный американским лидером. Не поддержали инициативу главы Белого дома и в Лиге арабских государств. Ряд стран Ближнего Востока, в том числе Иордания и Турция, осудили «сделку».

Как отмечает член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с RT, выход Палестины из всех соглашений с Израилем и США «можно назвать ответной реакцией» на действия израильской стороны, поддерживаемой США, а также на «сделку века». При этом эксперт подчёркивает, что «такой серьёзный шаг Аббаса» свидетельствует о намерениях Палестины «во что бы то ни стало защищать свои интересы».

«Это говорит о том, что Палестине ничего не остаётся, как перейти на другие, более жёсткие формы борьбы и защиты своих территорий. Поскольку в противном случае агрессия Израиля будет узаконена. Аббас своим решением дал понять США, что Палестина ни при каких обстоятельствах не готова признать незаконную аннексию со стороны Израиля. Кроме того, палестинский лидер избавился от обязательств, которые диктовались в большей мере Вашингтоном», — заявил аналитик.

Степанян также акцентирует внимание на том, что в своём заявлении Аббас возложил ответственность за происходящее не только на Израиль, но и на Соединённые Штаты.

«Таким образом палестинский лидер хочет показать, что именно американская сторона является игроком, который влияет на израильские власти и подталкивает их к аннексии части Западного берега реки Иордан. Если бы не эта деструктивная роль Вашингтона, стороны, возможно, искали бы другие пути решения проблемы», — отметил эксперт.

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов отметил в свою очередь, что Палестина и Израиль в текущих обстоятельствах «настроены на эскалацию конфликта».

«Однако у сторон разные мотивы. Палестина стремится защитить свои территории, в то время как Израиль хочет воспользоваться ситуацией и протекцией США», — сообщил он в беседе с RT.

Право сильного

По мнению аналитиков, в случае аннексии части Западного берега реки Иордан Израилем, ситуация на Ближнем Востоке «будет ещё больше дестабилизирована».

«Всё это может привести к сильнейшей эскалации конфликта. Палестинская сторона никогда не признает израильскую аннексию, если в конечном счёте она всё-таки будет осуществлена, и будет продолжать свою борьбу, ведь в противном случае Палестина эту битву проиграет», — полагает Араик Степанян.

Столкновения на палестино-израильской границе

AFP

© ABBAS MOMANI

О возможных последствиях присоединения к Израилю соответствующих территорий в середине мая заявлял король Иордании Абдалла II в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

«Если Израиль действительно аннексирует в июле (часть. — RT) Западного берега, то это приведёт к крупномасштабному конфликту с Иорданским Хашимитским королевством», — отметил иорданский король.

Он также отметил, что не хочет «выдвигать угроз и накалять обстановку», но Амман изучает «все возможные варианты».

«Мы согласны со многими странами в Европе и международным сообществом, что на Ближнем Востоке не должно применяться право сильного», — подчеркнул Абдалла II.

Турция также подвергла критике планы Израиля объявить суверенитет над частью земель Западного берега реки Иордан. Как написал в своём Twitter представитель президента Турции Ибрагим Калын, это лишь усилит напряжённость в регионе. Он также призвал Израиль прекратить незаконную деятельность и заявил, что Турция наряду с другими странами поддержит палестинский народ.

Однако, как отмечает Араик Степанян, несмотря на призывы Иордании и Турции, а также действия палестинцев, Израиль и США «продолжат планомерно осуществлять свою политику, нацеленную на аннексию части Западного берега и в целом на осуществление плана, предложенного Трампом».

«Соединённые Штаты в данном случае руководствуются принципом «кто сильнее, тот и прав». А Израиль пытается максимально извлечь выгоду из сложившейся ситуации. При этом Вашингтон рассчитывает, что палестинские власти сами сдадутся и подпишут мирное соглашение, тем самым перечеркнув всё то, за что они столько времени боролись — признание мировым сообществом права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН», — подчеркнул эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и Сергей Балмасов. По его словам, действия Израиля и США «ни к чему хорошему не приведут».

«Конфликт вновь перейдёт в крайне активную фазу, будут взаимные удары ещё большей силы. Однако сейчас, когда мир охвачен пандемией коронавируса, такое ожесточение борьбы хоть и отразится на общем уровне безопасности на Ближнем Востоке, но не перерастёт в катастрофу для региона», — сказал аналитик.

При этом Степанян полагает, что приверженность Аббаса переговорному процессу и решению проблем в правовых рамках даёт шанс на урегулирование конфликта в будущем. При этом Россия, по его словам, как одна из участниц «ближневосточного квартета» могла бы помочь в разрешении палестино-израильской проблемы.

«Российская Федерация могла бы выступить в качестве посредника между сторонами. Кроме того, РФ могла бы поспособствовать сбору заседания Совбеза ООН и назначению нового цикла переговоров», — заключил эксперт.