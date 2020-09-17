Бюджетные традиции: зачем глава Пентагона заявил о «вызовах» со стороны Москвы и Пекина

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай якобы используют «хищническую экономическую политику, политические диверсии и военную силу в попытке изменить баланс сил в свою пользу». По мнению главы Пентагона, эти «вызовы» подталкивают Соединённые Штаты к модернизации своих Вооружённых сил — в частности, Военно-морского флота, численность кораблей которого планируется нарастить свыше 355 единиц. Как отмечают эксперты, высказывания Эспера об «угрозах» со стороны Пекина и Москвы не соответствуют действительности. Тем не менее такие заявления регулярно используются для того, чтобы убедить конгресс выделить больше средств на оборону, считают аналитики.

Россия и Китай — главные стратегические соперники США и «ревизионистские державы», которые пытаются «изменить баланс сил в свою пользу». Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер во время выступления в американском центре Rand Corporation.

«Сейчас, в эпоху соперничества великих держав, Министерство обороны США определило Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников. Эти ревизионистские государства используют хищническую экономическую политику, политические диверсии и военную силу в попытке изменить баланс сил в свою пользу и часто в ущерб остальным», — заявил Эспер.

В своём выступлении он подчеркнул, что РФ и КНР наращивают и модернизируют вооружённые силы, а также «распространяют свои потенциалы на космос и киберпространство с целью оказания большего давления на другие страны».

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При этом глава Пентагона уточнил, что Китай осуществляет своё «злонамеренное влияние» посредством реализации инициативы «Один пояс — один путь».

«Из-за данного проекта слабые государства оказались в колоссальных долгах, что вынудило их согласиться на экономическую помощь от Китая в ущерб собственному суверенитету», — считает Эспер.

Кроме того, он указал на «агрессию Пекина и его несоблюдение своих обязательств в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях».

По мнению американского министра обороны, все эти «вызовы» подталкивают США к модернизации своих Вооружённых сил. По словам Эспера, Соединённые Штаты уже предприняли ряд мер в ответ на «угрозы», якобы исходящие со стороны Москвы и Пекина.

«Мы также занимаемся модернизацией методов поддержания нашей боеготовности. Мы провели реорганизацию наших боеготовых сил в плановые силы немедленного реагирования и силы быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации», — заявил глава Пентагона.

Глава Пентагона Марк Эспер

Reuters

© Erin Scott

Эспер также отметил, что оборонное ведомство внедрило «концепции повышенной готовности, такие как динамичное задействование сил, которые недавно продемонстрировали оперативно-тактические группы бомбардировщиков США на индо-тихоокеанском и европейском театрах».

«(Это. — RT) обеспечивает уверенность наших союзников и помогает сдерживанию наших конкурентов», — заявил министр обороны.

Эспер также анонсировал создание более сильного флота, численность кораблей которого планируется нарастить свыше 355 единиц.

«Эти будущие военно-морские силы будут более сбалансированны по своим возможностям оказывать летальное поражающее воздействие с воздушного, морского и подводного направлений», — заявил министр.

В итоге Эспер обратился к американским властям с просьбой «вместо того, чтобы аннулировать не использованные до конца года средства ВМС, перевести их непосредственно на бюджет кораблестроения».

При этом глава Пентагона указал на необходимость укреплять связи с военными союзниками.

«Мы все несём коллективную ответственность за подготовку к вызовам будущего, в то же время реагируя на сегодняшние проблемы в области безопасности. Мы не можем предаваться самоуспокоенности и должны учитывать меняющийся контекст, в противном случае мы рискуем столкнуться с ещё большей агрессией и дополнительными вызовами своим ценностям и безопасности», — подчеркнул Эспер.

После этого он призвал союзные государства увеличить расходы на оборону «как минимум до 2% от ВВП и сделать необходимые инвестиции для улучшения потенциалов».

Часть американской стратегии

Глава Пентагона напомнил, что все анонсируемые им изменения будут проходить в рамках Стратегии национальной обороны США, принятой в 2018 году, в которой главными соперниками Вашингтона были названы Москва и Пекин.

В документе, как отметил глава оборонного ведомства, акцент делается на трёх «направлениях усилий»: на увеличении эффективности и боеготовности, на укреплении союзов и выстраивании партнёрских отношений, а также на приведении ресурсов в соответствие приоритетам страны.

Здание Пентагона

AFP

Стоит отметить, что Эспер и ранее заявлял об «угрозах», якобы исходящих со стороны России и Китая.

Так, в мае глава Пентагона сообщил, что Соединённые Штаты занимаются адаптацией своего военного потенциала из-за российской и китайской «угроз».

«Стратегия национальной обороны направляет наши усилия по адаптации сил к среде безопасности, формируемой новыми угрозами со стороны наших стратегических конкурентов — Китая и России», — отметил министр обороны.

А в начале августа в эфире телеканала Fox News Эспер объяснил перегруппировку американских войск в Европе продвижением к границам РФ, усилением сдерживания России и укреплением НАТО.

«Типичная риторика США»

Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, Марк Эспер не прекращает говорить о вызовах, якобы исходящих со стороны России и Китая, поскольку «хочет добиться дополнительного финансирования для Пентагона».

«Американские военные часто занимаются тем, что пугают российской, а теперь уже и китайской угрозой, чтобы заставить конгрессменов раскошелиться. Сейчас для США крайне непростой период — на экономику страны негативно влияет пандемия коронавируса, в самом разгаре предвыборная кампания, да ещё протесты на расовой почве не прекращаются, поэтому Эспер прибегает к уже традиционному методу, чтобы выбить из конгресса деньги для оборонного ведомства», — заявил эксперт в беседе с RT.

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Глава Пентагона именно сейчас усилил антироссийскую и антикитайскую риторику, поскольку в Соединённых Штатах «идут дебаты по поводу бюджетных средств на следующий год», пояснил Батюк.

«И, конечно, министр обороны США будет здесь всеми способами отстаивать перед конгрессом необходимость максимального увеличения оборонных расходов», — сказал аналитик.

Схожей позиции придерживается и военный эксперт, старший научный сотрудник ВШЭ Василий Кашин. По его словам, обвинения американской стороны в якобы наличии у РФ и КНР «агрессивных» намерений — «типичная риторика США, не имеющая никакого отношения к реальности».

«Это уже такие ритуальные слова, которые произносятся намеренно в разгар очередной борьбы за бюджет», — отметил он в комментарии RT.

Как указал Батюк, Эспер «сильно сгущает краски», заявляя, что Россия и Китай модернизируют свои вооружённые силы ради оказания большего давления на другие страны.

«В действительности Москва и Пекин повышают обороноспособность, чтобы обеспечить собственную безопасность», — отметил аналитик.

Кроме того, Батюк назвал «смешными» обвинения главы Пентагона в адрес Китая о якобы пагубном влиянии инициативы «Один пояс — один путь» на другие страны.

«Всё крайне забавно выглядит, особенно учитывая тот факт, что главная империалистическая держава — это именно Соединённые Штаты, которые вкладываются в другие государства явно не в целях благотворительности, а для извлечения максимальной прибыли», — пояснил эксперт.

Корабль ВМС США

Reuters

© U.S. Navy/Senior Chief Mass Communication Specialist Ahron Arendes/Handout

В свою очередь, Василий Кашин добавил, что именно США, а отнюдь не Китай, «серьёзно ограничивают суверенитет своих партнёров».

«У Соединённых Штатов все союзы выстроены по иерархическому принципу и предполагают, что союзники обязаны безоговорочно поддерживать американскую политическую линию, порой в ущерб своим интересам», — сказал аналитик.

При этом Кашин спрогнозировал, что партнёры Соединённых Штатов никак не отреагируют на призыв Эспера увеличить свои военные бюджеты до 2% ВВП.

«Сейчас по этим странам нанёс удар коронавирус, создав новый экономический кризис. Поэтому пойти на какое-то резкое повышение расходов они не могут», — считает эксперт.

Вместе с тем, по мнению Кашина, результаты выборов, какими бы они ни были, не изменят в значительной степени направления работы Пентагона.

«По вопросу сдерживания Китая и России между республиканцами и демократами есть консенсус. По этой причине от смены персоналий может измениться лишь отношение к отдельным программам или инициативам оборонного ведомства. В целом линия на усиление вооружённых сил и наращивание возможностей по борьбе с РФ и КНР будет сохраняться», — заключил аналитик.