Эксперт оценил значение китайской инициативы «Один пояс — один путь» для ЕАЭС

Президент Вольного экономического общества России и Международного союза экономистов Сергей Бодрунов на Евразийском промышленном конгрессе «Интеграция» в Москве оценил значение китайской инициативы «Один пояс — один путь» для ЕАЭС. Об этом сообщает ФАН.

По словам эксперта, развитие сопряжения будет способствовать интенсификации научно-технического сотрудничества и углублению экономического взаимодействия.

Как отметил Бодрунов, в первую очередь предстоит наладить и поставить на системную основу практическое взаимодействие между Евразийской экономической комиссией и правительством КНР.

«Во вторую очередь — не только расширять масштаб и качество двусторонней торговли, но и работать над совместными инфраструктурными проектами в области транспорта, энергетики, экологии, торговли, финансов и цифровой экономики», — считает он.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», вице-президент PetroChina Company Limited Лин Сяо рассказал о сотрудничестве с Россией.