В PetroChina рассказали о сотрудничестве с Россией

Вице-президент PetroChina Company Limited Лин Сяо рассказал о сотрудничестве с Россией, сообщает «ПолитЭксперт».

«Наша страна — лидер по выбросам. Газ поможет нам изменить это. Уже к 2020 году доля газа в структуре первичного потребления составит 10%, а к 2030 году — 15%», — заявил он в рамках Петербургского международного газового форума.

Как отметил Лин Сяо, потенциал сотрудничества с Россией огромен и является стратегическим.

По его словам, две страны будут вместе двигаться вперёд.

Ранее эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы мирового рынка нефти.