В PetroChina рассказали о сотрудничестве с Россией
- Reuters
«Наша страна — лидер по выбросам. Газ поможет нам изменить это. Уже к 2020 году доля газа в структуре первичного потребления составит 10%, а к 2030 году — 15%», — заявил он в рамках Петербургского международного газового форума.
Как отметил Лин Сяо, потенциал сотрудничества с Россией огромен и является стратегическим.
По его словам, две страны будут вместе двигаться вперёд.
Ранее эксперт Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы мирового рынка нефти.