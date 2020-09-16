Поиск легитимности: что стоит за словами генерала ВВС США об угрозе со стороны России и КНР

Вместо раздувания в американском обществе антироссийских настроений властям США стоит перейти к сотрудничеству с целью укрепления глобальной безопасности и стабильности. Такое мнение выразили в посольстве России в США, комментируя заявление главы Командования глобальных ударов ВВС США Тимоти Рэя о том, что возможная война с РФ или Китаем угрожает существованию США. Этим высокопоставленный военный объяснил необходимость модернизации американского ядерного арсенала. В российской дипмиссии отметили, что такие ремарки делаются на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия. Эксперты подчёркивают, что США активно снижают порог применения ядерного оружия и активно ищут оправдания своей конфронтационной политики в отношении Москвы и Пекина.

Вместо раздувания антироссийских настроений американским властям стоит перейти к продуктивному сотрудничеству в сфере глобальной безопасности. На это обратили внимание в посольстве России в США.

«Предлагаем американским партнёрам не раздувать антироссийские настроения в обществе. Вместо этого сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности», — говорится в релизе, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Так в посольстве РФ отреагировали на публикацию слов главы Командования глобальных ударов ВВС США Тимоти Рэя в издании Air Force Times. Американский военачальник заявил, что возможная война с Россией или Китаем, которые ведут модернизацию своих ядерных сил, угрожает существованию Соединённых Штатов.

В российском посольстве указали, что с подобным заявлением генерал ВВС США выступил на фоне активной модернизации ядерного арсенала, которую проводит Пентагон.

«Такие ремарки делаются на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия. При этом США понижают порог применения ядерных вооружений — в 2019 году развернули боезаряды малой мощности W76-2 на баллистических ракетах Trident II. Подобные действия повышают риск эскалации потенциального конфликта», — подчеркнули в дипмиссии.

Стратегическая модернизация

В профильном издании Air Force Times 13 сентября были опубликованы выдержки из интервью с главой Командования глобальных ударов ВВС США генералом Тимоти Рэем. Эта структура американских ВВС отвечает за стратегическое ядерное сдерживание и операции по осуществлению глобальных ударов.

В материале издания приводилось высказывание генерала Рэя о том, что, в отличие от войн, которые США ведут против террористов и экстремистских группировок последние два десятилетия, следующий вооружённый конфликт, который, возможно, будет идти против Китая или России, поставит под угрозу само существование Соединённых Штатов.

Запуск ракеты Minuteman III

Reuters

© ICBM U.S. Air Force

Тимоти Рэй отметил, что Россия и Китай уже модернизировали своё ядерное оружие и средства доставки, опередив в этом плане США. В связи с этим, уверен генерал, Соединённые Штаты должны развивать свои бомбардировщики, подводные лодки и межконтинентальные баллистические ракеты.

«Для достижения готовности к вызовам XXI века нам необходимо поддерживать стабильность и своевременность усилий по модернизации нашего ядерного потенциала, а также инвестиций в развитие возможностей по нанесению ударов с большой дальности», — приводит издание слова высокопоставленного военного.

Также по теме «Нестратегическое» сдерживание: почему в Пентагоне предложили разработать ядерные крылатые ракеты морского базирования США должны разработать и развернуть новые крылатые ядерные ракеты морского базирования для сдерживания России, заявили в Пентагоне. В...

Для решения этих задач в США идёт разработка нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider, отметил Тимоти Рэй, однако пока стратегическим силам приходится полагаться на имеющийся парк бомбардировщиков B-1, B-2 и B-52.

Также Рэй напомнил, что 8 сентября ВВС США заключили контракт с корпорацией Northrop Grumman на создание межконтинентальной баллистической ракеты, которая должна заменить ракеты Minuteman III, стоящие на вооружении около 50 лет.

Необходимость совершенствования ядерного арсенала США неоднократно становилась предметом высказываний высших военных чинов администрации Трампа.

Так, в феврале 2020 года глава Пентагона Марк Эспер заявил о необходимости поддержать военный бюджет, в который заложена программа модернизации американской ядерной триады. По словам главы американского оборонного ведомства, многомиллиардные траты на улучшение ядерного арсенала необходимы, чтобы не отставать от России и опережать в этой сфере Китай.

Понижение порога

Напомним, что с приходом к власти Дональда Трампа в США был взят курс на укрепление ядерных сил. В 2017 году глава государства отдал распоряжение о подготовке новой ядерной доктрины и запуске программы модернизации и обновления американского арсенала стратегического оружия.

Новая ядерная доктрина США была принята в начале 2018-го, и тогда же Трамп отдал распоряжение об обновлении ядерного арсенала. Вашингтон также активно демонтирует систему международной безопасности и нераспространения, созданную после холодной войны.

Этот процесс начался ещё в начале 2000-х, когда администрация Джорджа Буша — старшего объявила о выходе из договора по ПРО от 1972 года. По условиям соглашения Вашингтон и Москва взяли на себя обязательства по взаимному ограничению систем противоракетной обороны. Стороны исходили из того, что это может уменьшить риск ядерного конфликта. Буш посчитал договор устаревшим, и в 2002 году документ прекратил своё действие.

Пентагон

AFP

Однако при Трампе процесс выхода США из международных соглашений в области безопасности значительно ускорился. В 2019 году Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а весной 2020 года — из Договора по открытому небу.

Также неясной остаётся судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который прекратит своё действие в феврале 2021 года, если не будет продлён ещё на пять лет. Американская сторона делает противоречивые заявления о возможности продления договора, высказывая намерения привлечь к нему Китай.

Ещё в марте 2019 года замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что новая стратегия США ведёт к снижению порога применения ядерного оружия в мире.

«Порог применения ядерного оружия уменьшается в результате принятия в США новой стратегии, которая фактически размывает грань между национальным конфликтом и конфликтом с применением ядерного оружия. В основополагающих документах Российской Федерации возможность применения ядерного оружия связана лишь с наличием или возникновением угрозы самому существованию государства», — приводит слова дипломата РИА Новости.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, действия США по обновлению своего арсенала говорят о том, что при возникновении определённой ситуации в Вашингтоне готовы применить ядерное оружие ограниченной мощности.

«США будут очень резко увеличивать свои затраты на производство новых видов оружия и на их совершенствование, что уменьшает порог применения ядерного оружия. Поэтому отказ от СНВ-III представляет в этом плане серьёзную опасность», — отметил собеседник RT.

Как пояснил в разговоре с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, сейчас Вашингтон ищет любые оправдания для своей конфронтационной политики в отношении России.

Также по теме Сокращённый полёт: почему в США заявили о нехватке стратегических бомбардировщиков Военно-воздушным силам США не хватает бомбардировщиков. Об этом заявил бывший начальник Боевого авиационного командования ВВС Майкл...

«Санкции, внешнеполитическое давление, информационная война против России являются, по сути, легитимными в глазах не только американской общественности, но и всего мирового сообщества. Понятно, что в краткосрочной перспективе говорить о нормализации в российско-американских отношениях не приходится», — отметил политолог.

Он добавил, что США рассматривают Россию и Китай как ревизионистские державы, которые покушаются на мировое лидерство Америки: «Сейчас американцы будут делать всё возможное, чтобы это лидерство сохранить».

По словам эксперта, Вашингтон сделал ставку на гонку вооружений, в которую он хочет втянуть Россию и Китай, что, безусловно, ведёт к дестабилизации мировой системы безопасности. К этому добавляются такие безответственные действия, как торговые войны или введение санкционной блокады без одобрения ООН.