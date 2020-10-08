«Новый вызов для Пентагона»: хватит ли ВМС США 500 кораблей и подлодок для сдерживания России и Китая

В течение ближайших 25 лет ВМС Соединённых Штатов собираются довести численность кораблей и подводных лодок до 500 единиц. Об этом заявил министр обороны страны Марк Эспер. Будет значительно увеличено количество авианосцев, малых кораблей, подлодок, на вооружение также встанут беспилотные корабли. Переоснащение необходимо для сдерживания Китая и России, которые обладают высокоточным ракетным оружием, пояснил глава Пентагона. Эксперты отмечают, что к тому времени, когда в США встанут в строй новые корабли, у Москвы и Пекина появятся такие разработки, которые сведут на нет расширение американского флота.

Военно-морские силы США к 2045 году должны увеличить численность стоящих на вооружении кораблей и подводных лодок до 500 единиц. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Центре стратегических и бюджетных оценок. Такое перевооружение будет достигнуто в рамках программы обновления ВМС — Battle Force 2045 («Боевые силы — 2045»).

«Программа Battle Force 2045 призывает к более сбалансированным ВМС, в которых будет свыше 500 кораблей, как укомплектованных экипажами, так и беспилотных. Более того, отметка в 355 традиционных боевых кораблей будет достигнута до 2035 года, к которому КНР планирует провести полную модернизацию своих вооружённых сил. И, что самое важное, сейчас у нас есть надёжный план, как достичь отметки в 355 и более кораблей в эпоху бюджетных ограничений», — пояснил Эспер.

По словам главы американского оборонного ведомства, такое наращивание флота нужно для того, чтобы противостоять Китаю и России.

«Вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, ясен: практически равные соперники, а именно Китай и Россия, стремительно модернизируют свои вооружённые силы, стараясь пошатнуть наши давние преимущества и изменить баланс сил в свою пользу... Пекин и Москва стремятся подорвать наши военные преимущества при помощи высокоточного оружия дальнего действия, систем ограничения и воспрещения доступа и манёвра и других ассиметричных средств, разработанных для противодействия нашим сильным сторонам», — заявил Эспер.

Список кораблей

Чтобы достичь обозначенной цели в рамках программы Battle Force 2045, заявил Марк Эспер, ВМС США прежде всего нужно увеличить количество стоящих на вооружении многоцелевых подводных лодок, доведя их число до 70—80 единиц (сейчас их 51).

«По крайней мере ВМС необходимо в кратчайшие сроки начать строить ежегодно по три подводных лодки класса «Вирджиния», — подчеркнул глава Пентагона.

Кроме того, увеличение подводного флота будет достигнуто за счёт модернизации и продления срока службы семи лодок класса Los Angeles. Помимо этого, Эспер призвал инвестировать большие средства в программу разработки нового типа усовершенствованной многоцелевой подлодки, известной в настоящее время под наименованием SSN (X).

Глава Пентагона Марк Эспер

Reuters

© Erin Scott

Также Эспер отметил, что США продолжат использовать атомные авианесущие крейсеры, которые по-прежнему служат важным сдерживающим фактором на море. При этом, добавил он, необходимо строить лёгкие авианосцы, которые позволят расширить постоянное американское военное присутствие. По его словам, будущие лёгкие авианосцы, возможно, будут создаваться на базе универсальных десантных кораблей типа America.

«Мы ожидаем, что будут необходимы дополнительные исследования для определения надлежащего состава флота авианосцев большей и меньшей мощности, однако для ведения масштабного конфликта и поддержания нашего глобального присутствия потребуются от 8 до 11 атомных авианосцев при содействии до шести лёгких авианосцев», — отметил Эспер в своих ремарках.

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Кроме того, согласно этой программе, в ВМС США появятся от 140 до 240 беспилотных или частично пилотируемых надводных и подводных кораблей.

По словам Эспера, они будут заниматься закладкой глубоководных мин, наносить ракетные удары, вести наблюдение и выполнять роль ложных целей-приманок. Глава Пентагона в качестве примера привёл прототип беспилотного тримарана Sea Hunter, который недавно участвовал в испытаниях по взаимодействию с эсминцем USS Russel.

Также будет увеличен флот кораблей с меньшим водоизмещением — фрегатов. Вместо нынешних 52 единиц их станет 60—70.

В свою очередь до 50—60 единиц будет увеличено количество десантных кораблей, большинство из которых окажутся на службе у реорганизованного Корпуса морской пехоты США, сообщил Эспер.

Вместе с ростом количества боевых кораблей обновлённому американскому флоту понадобятся новые логистические суда, подчеркнул глава Минобороны США. Сейчас на службе ВМС стоят 32 таких судна, но к 2045 году их количество возрастёт до 70—90 единиц.

В беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что ещё в 2017 году президент США Дональд Трамп распорядился увеличить количество кораблей до 355 единиц, что должно было обеспечить последующее господство ВМС США по всему миру.

«Однако то, что количество боевых кораблей у ВМС Китая превысило 400 единиц, привело к тому, что эти планы американского руководства нужно было пересмотреть. После многочисленных совещаний с командованием флота, комитетом сената по вооружённым силам было принято решение, что количество боевых кораблей ВМС США должно вырасти до 450—500 единиц», — рассказал эксперт.

Глава Пентагона Марк Эспер озвучил этот план, потому что главным вызовом для США в Азиатско-Тихоокеанским регионе является флот КНР, что требует от американских сил хотя бы количественного превосходства, добавил Алексей Леонков.

«Ещё раз пересмотреть программу»

В результате успешной реорганизации в рамках программы Battle Force 2045 ВМС США должны стать более эффективными, современными и повысить способность участвовать в высокотехнологичных конфликтах, подчеркнул в своём выступлении Марк Эспер.

«Это также будут более сбалансированные ВМС с большим числом меньших надводных боевых единиц и кораблей, действующих без экипажа или при необходимости комплектуемых экипажем, наряду с внушительным подводным флотом и современными силами стратегического сдерживания. Они также смогут наносить сокрушительные удары, сбалансированные по четырём направлениям: с воздуха, с суши, с моря и из-под воды», — заявил глава Пентагона.

Эспер подчеркнул, что концепция высокоинтенсивного конфликта с участием ВМС была забыта с окончанием холодной войны, из-за чего американский флот пришёл в упадок.

Авианосец ВМС США USS Ronald Reagan

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По словам главы Пентагона, для возвращения мощи ВМС США к уровням пика холодной войны потребуется возвращение к аналогичным уровням финансирования. Так, реализация программы Battle Force 2045 подразумевает увеличение доли флотского бюджета, выделяемого на судостроение, до 13% — до уровня во времена правления президента Рональда Рейгана в 1980-е годы.

Подобные программы перевооружения необходимы Пентагону из-за замедления темпа принятия на вооружение новых образцов техники и менее широкого применения новых технологий, отметил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук американист Сергей Судаков.

«Постепенно США становятся не настолько высокотехнологичными, как раньше. Это происходит не из-за того, что они не имеют возможности купить или создать новые технологии, а по причине сроков введения этих технологий в эксплуатацию. У США наравне с Китаем и Россией есть эти технологии, но Москва и Пекин умеют быстрее вводить их в строй, поскольку у них нет такого количества лоббистских обязательств, которые есть у Америки», — рассказал эксперт.

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Сергей Судаков пояснил, что из-за присутствия в системе госзакупок США лоббистов довольно сложно переориентировать производство на новые виды вооружения при наличии уже существующих контрактов. Это означает, что к тому моменту, когда программа перевооружения ВМС США выйдет на полную мощность, у России и Китая уже появятся адекватные силы и вооружения для того, чтобы свести преимущество американских сил на нет.

«Исходя из принципа достаточности, в ближайшие 10—15 лет Россия не только сохранит паритет, но и в разы ускорит технологический отрыв. РФ нащупала те векторы, по которым надо развивать оружейные технологии», — добавил политолог.

В свою очередь Алексей Леонков рассказал, что появление гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» вызвало серьёзную озабоченность в Пентагоне и привело к необходимости пересмотра программ оснащения флота.

«Появление систем ограничения и воспрещения доступа и манёвра расширили возможности вдоль морских границ как России, так и Китая. Теперь, чтобы их преодолеть, нужны другие подходы к строительству флота ВМС США», — пояснил эксперт.

Однако стремительно развивающиеся оружейные технологии и их принятие военно-морскими силами КНР и РФ приведёт к тому, что Пентагону придётся принимать новую программу перевооружения сразу после завершения Battle Force 2045, считает Алексей Леонков.