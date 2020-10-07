«Большое событие в жизни страны»: в России успешно прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Роман Шимаев
Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон». По его словам, поставленные задачи были выполнены: полёт ракеты длился 4,5 минуты, её скорость превышала 8 Махов. Боеприпас был запущен фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из Белого моря и поразил морскую цель в Баренцевом море. Как отметил глава государства, успешное испытание системы «Циркон» — большое событие не только для военных, но и для всей страны.
«Большое событие в жизни страны»: в России успешно прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
  • Первый пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков»
  • © Кадр: видео Минобороны

В среду, 7 октября, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил, первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи, прошедшей в режиме видеоконференции, Герасимов рассказал, что накануне в 07:15 фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», находясь в акватории Белого моря, в рамках лётных испытаний впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.

«Задачи пуска выполнены. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель. Дальность полёта ракеты составила 450 км, максимальная высота — 28 км. Время полёта — 4,5 минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов», — заявил Герасимов.

По его словам, после завершения госиспытаний комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли.

  • Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с начальником Генштаба Вооружённых Сил — первым заместителем министра обороны России Валерием Герасимовым
  • © Алексей Дружинин/РИА Новости

В свою очередь, глава государства поздравил всех причастных к работе над «Цирконом» и поблагодарил их за проделанную работу. Президент выразил надежду на то, что все специалисты, занимающиеся перевооружением армии страны, продолжат эффективно и настойчиво работать в этом направлении.

«Работа над системой «Циркон» и этап, о котором вы только что доложили, этап проведения успешного испытания этой ракеты, — это большое событие не только в жизни Вооружённых Сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооружённых Сил — армии и флота — новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства», — подчеркнул Путин.

Как заметил российский лидер, преодолён большой этап в оснащении ВС России новейшими системами.

«За этой работой — мы знаем об этом — огромный труд наших учёных, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов», — констатировал глава государства.

Кроме того, Минобороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлены момент пуска и первые секунды полёта ракеты.

В июле в российском оборонном ведомстве сообщали об успешном завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». Отмечалось, что в ходе пусков были подтверждены уникальные тактико-технические характеристики по дальности и точности стрельбы, а также скорости полёта.

Согласно информации Минобороны, «Циркон» предназначен для вооружения атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ и надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также для перевооружения крейсера проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов» и фрегатов типа «Адмирал Горшков». Кроме того, Владимир Путин в октябре 2019 года во время посещения Калининграда и осмотра корвета проекта 20385 «Гремящий» говорил, что этот военный корабль может получить «Цирконы». Поступление ракет в соединения и части ВМФ запланировано на 2021—2022 годы.

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О технических параметрах российской гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон» почти ничего не известно, однако часть характеристик Путин назвал ещё в 2019 году. Так, скорость полёта снаряда составит 9 Махов (скоростей звука), дальность — свыше 1 тыс. км. Ракета сможет уничтожать как морские, так и наземные цели.

В сентябре 2020 года президент РФ в беседе с почётным генеральным директором ВПК «НПО машиностроения» Гербертом Ефремовым заявил, что российская армия обладает самыми современными вооружениями, которые значительно превосходят по мощности, скорости и точности предшествующие и существующие образцы. По словам главы государства, такая ситуация в современной истории уникальна для России, которой на протяжении десятилетий «приходилось быть в роли догоняющих».

«Такого оружия нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет», — заметил Путин.

Помимо гиперзвукового боеприпаса морского базирования «Циркон» российский лидер указал в числе прорывных разработок гиперзвуковой комплекс «Авангард», подводный роботизированный беспилотник с ядерным двигателем «Посейдон», авиационный комплекс Х-47М2 «Кинжал», крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник».

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развёртывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — констатировал президент России.

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