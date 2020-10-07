«Большое событие в жизни страны»: в России успешно прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон». По его словам, поставленные задачи были выполнены: полёт ракеты длился 4,5 минуты, её скорость превышала 8 Махов. Боеприпас был запущен фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из Белого моря и поразил морскую цель в Баренцевом море. Как отметил глава государства, успешное испытание системы «Циркон» — большое событие не только для военных, но и для всей страны.

В среду, 7 октября, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил, первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи, прошедшей в режиме видеоконференции, Герасимов рассказал, что накануне в 07:15 фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», находясь в акватории Белого моря, в рамках лётных испытаний впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.

«Задачи пуска выполнены. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель. Дальность полёта ракеты составила 450 км, максимальная высота — 28 км. Время полёта — 4,5 минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов», — заявил Герасимов.

По его словам, после завершения госиспытаний комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли.

Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с начальником Генштаба Вооружённых Сил — первым заместителем министра обороны России Валерием Герасимовым

© Алексей Дружинин/РИА Новости

В свою очередь, глава государства поздравил всех причастных к работе над «Цирконом» и поблагодарил их за проделанную работу. Президент выразил надежду на то, что все специалисты, занимающиеся перевооружением армии страны, продолжат эффективно и настойчиво работать в этом направлении.

«Работа над системой «Циркон» и этап, о котором вы только что доложили, этап проведения успешного испытания этой ракеты, — это большое событие не только в жизни Вооружённых Сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооружённых Сил — армии и флота — новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства», — подчеркнул Путин.

Как заметил российский лидер, преодолён большой этап в оснащении ВС России новейшими системами.

«За этой работой — мы знаем об этом — огромный труд наших учёных, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов», — констатировал глава государства.

Кроме того, Минобороны опубликовало видеозапись, на которой запечатлены момент пуска и первые секунды полёта ракеты.

В июле в российском оборонном ведомстве сообщали об успешном завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». Отмечалось, что в ходе пусков были подтверждены уникальные тактико-технические характеристики по дальности и точности стрельбы, а также скорости полёта.

Согласно информации Минобороны, «Циркон» предназначен для вооружения атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ и надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также для перевооружения крейсера проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов» и фрегатов типа «Адмирал Горшков». Кроме того, Владимир Путин в октябре 2019 года во время посещения Калининграда и осмотра корвета проекта 20385 «Гремящий» говорил, что этот военный корабль может получить «Цирконы». Поступление ракет в соединения и части ВМФ запланировано на 2021—2022 годы.

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О технических параметрах российской гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон» почти ничего не известно, однако часть характеристик Путин назвал ещё в 2019 году. Так, скорость полёта снаряда составит 9 Махов (скоростей звука), дальность — свыше 1 тыс. км. Ракета сможет уничтожать как морские, так и наземные цели.

В сентябре 2020 года президент РФ в беседе с почётным генеральным директором ВПК «НПО машиностроения» Гербертом Ефремовым заявил, что российская армия обладает самыми современными вооружениями, которые значительно превосходят по мощности, скорости и точности предшествующие и существующие образцы. По словам главы государства, такая ситуация в современной истории уникальна для России, которой на протяжении десятилетий «приходилось быть в роли догоняющих».

«Такого оружия нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет», — заметил Путин.

Помимо гиперзвукового боеприпаса морского базирования «Циркон» российский лидер указал в числе прорывных разработок гиперзвуковой комплекс «Авангард», подводный роботизированный беспилотник с ядерным двигателем «Посейдон», авиационный комплекс Х-47М2 «Кинжал», крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник».

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развёртывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — констатировал президент России.