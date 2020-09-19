«Новый вид стратегического оружия»: Путин рассказал о создании гиперзвукового комплекса «Авангард»

Российский гиперзвуковой комплекс «Авангард» — это «новый вид стратегического оружия». Об этом заявил Владимир Путин в беседе с автором идеи этой системы Гербертом Ефремовым. Президент также отметил, что впервые в современной истории страна обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят «по силе, мощи, скорости и точности» все существовавшие и существующие сегодня мировые аналоги.

Россия обладает самыми современными видами оружия, кратно превосходящими по своим характеристикам разработки других стран, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с почётным генеральным директором ВПК «НПО машиностроения» Гербертом Ефремовым.

«Не раз говорил о том, что на протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих. Вы это очень хорошо знаете. Это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники, то есть того, что специалисты называют средствами доставки», — сказал Путин.

Президент отметил, что подобная ситуация ставила страну в непростое и даже опасное положение. Как указал Путин, в определённые моменты России угрожали, «а отвечать было нечем». Однако сейчас ситуация изменилась.

«Впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире, во всяком случае пока нет», — подчеркнул президент.

Президент поздравил Ефремова — выдающегося конструктора ракетной и ракетно-космической техники — с Днём оружейника. Путин также наградил специалиста орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами за выдающиеся заслуги в развитии ракетно-космической отрасли и укрепление обороноспособности страны. Глава государства отметил, что именно Ефремов был автором идеи, которая позднее получила своё воплощение в гиперзвуковом комплексе «Авангард».

Путин выделил эту систему из ряда других передовых разработок российского ВПК, назвав «Авангард» «новым видом стратегического оружия». Глава государства напомнил, что Россия была вынуждена начать работу над гиперзвуковым оружием после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

Напомним, что, по условиям этого соглашения, заключённого в 1972 году между США и СССР, стороны обязывались ограничить создание и развёртывание систем ПРО морского, воздушного, космического и мобильно-наземного базирования. В декабре 2001 года администрация Джорджа Буша — младшего объявила о выходе США из договора, однако он действовал ещё полгода — до июня 2002-го.

«Выход Соединённых Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Мы должны были создать это оружие в ответ на развёртывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — отметил президент.

Путин добавил, что благодаря работе Германа Ефремова и его коллег этого удалось избежать.

«И в этой связи в 2004 году мы развернули уже масштабную работу по реализации ваших идей, о чём, кстати говоря, публично всех и предупредили, я говорил об этом публично. Судя по всему, нам тогда никто не поверил, посчитали, что мы не сможем этого сделать», — продолжил президент.

Как отметил глава государства, в декабре 2018 года был проведён завершающий пуск, ознаменовавший окончание испытаний.

«С декабря 2019 года, вы это знаете, первый полк ракет стратегического назначения, оснащённый системой «Авангард», поставлен на боевое дежурство», — обратился Путин к Ефремову.

Напомним, «Авангард» представляет собой комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Применяемые в этой системе технологии позволяют совершать полёты в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости. При этом крылатый блок сохраняет способность к маневрированию.

О создании этого комплекса и его характеристиках впервые заявил президент России Владимир Путин в марте 2018 года. В послании Федеральному собранию он рассказал, что при работе над «Авангардом» применялись новейшие композитные материалы, способные выдержать высокие температуры.

Как пояснил тогда президент, этот крылатый блок движется к цели, «как метеорит, огненный шар», и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Добавим, что, кроме «Авангарда», Путин также упомянул в том выступлении о создании ракетных комплексов «Кинжал» и «Сармат», морской роботизированной системы «Посейдон», крылатой ракеты «Буревестник» и лазерного комплекса «Пересвет».

Первый ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком «Авангард» встал на боевое дежурство 27 декабря 2019 года, о чём главе государства рассказал министр обороны Сергей Шойгу.