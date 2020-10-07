Путину доложили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» по цели в Баренцевом море.

«Работа над системой «Циркон» и этап проведения успешного испытания этой ракеты — это большое событие не только в жизни вооружённых сил, но и всей России, всей страны», — приводит ТАСС слова Путина.

Он отметил, что оснащение вооружённых сил — армии и флота — новейшими, не имеющими аналогов в мире системами вооружения на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность государства.

Минобороны России в пресс-релизе уточнило, что 6 октября из акватории Белого моря головной фрегат проекта «Адмирал флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.

Ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов.

26 июля в Министерстве обороны России заявили, что в стране успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новые вооружения, о которых уже объявлено и которые создаются, гарантированно обеспечат неуязвимость территории страны.