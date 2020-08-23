Лавров: создаваемые в России вооружения обеспечат неуязвимость территории

Новые вооружения России, о которых уже объявлено и которые создаются, гарантированно обеспечат неуязвимость территории страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Смею вас уверить, что те новые вооружения, о которых уже объявлено, и те новые вооружения, над которыми работают наши соответствующие конструкторские бюро, они будут гарантированно обеспечивать неуязвимость нашей территории, нашей страны от любых угроз, которые будут вокруг нас создаваться, а таких планов, к сожалению, немало», — сказал министр.

Безопасность России будет обеспечена, подчеркнул он, выступая на форуме «Территория смыслов».

В июне российский президент Владимир Путин рассказал, что у России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.

Тогда глава государства подчеркнул, что к настоящему времени противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто.

«Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», — сказал Путин.

26 июля в Министерстве обороны России заявили, что в стране успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».