В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Проведённые с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости её полёта», — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что проведение испытаний идёт в плановом порядке.

В мае замглавы Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что корабельный комплекс с новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» поступит на вооружение в 2021—2022 годах.