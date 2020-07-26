В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщили в российском Минобороны.
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
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«Успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Проведённые с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости её полёта», — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что проведение испытаний идёт в плановом порядке.

В мае замглавы Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что корабельный комплекс с новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» поступит на вооружение в 2021—2022 годах.

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