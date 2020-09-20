«Сохранение баланса сил»: какую роль гиперзвуковое оружие играет в обеспечении безопасности РФ

В арсенале российской армии находятся самые современные вооружения, превосходящие все существующие образцы. Об этом заявил Владимир Путин в разговоре с создателем гиперзвукового крылатого блока «Авангард» Гербертом Ефремовым. По словам президента, отечественные войска оснащены системами поражения, которых нет ни у одной страны мира. Самыми передовыми вооружениями, помимо «Авангарда», глава государства назвал подводный дрон «Посейдон», авиационный комплекс «Кинжал», крылатую ракету «Буревестник» и морской боеприпас «Циркон». Как полагают эксперты, создание линейки гиперзвукового оружия позволяет России надёжно обеспечивать национальную безопасность и сохранять стратегический баланс сил.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия обладает самыми современными вооружениями, которые значительно превосходят по мощности, скорости и точности предшествующие и существующие образцы. По словам главы государства, такая ситуация в современной истории уникальна для России, которой на протяжении десятилетий «приходилось быть в роли догоняющих».

«Такого оружия нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет», — сказал Путин в беседе с Гербертом Ефремовым, почётным генеральным директором ВПК «НПО машиностроения», создателем гиперзвукового комплекса «Авангард».

Президент отметил, что России удалось ликвидировать отставание в сегменте атомных вооружений и средств доставки ядерных боеголовок — межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) и стратегической авиации.

По словам Путина, у страны «были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем», однако сейчас Россия решила проблему сохранения стратегического баланса, за что российский лидер поблагодарил разработчиков новейшего оружия.

Подводный беспилотный комплекс «Посейдон»

© Минобороны России

К числу прорывных разработок президент отнёс «Авангард», подводный роботизированный беспилотник с ядерным двигателем «Посейдон», авиационный комплекс Х-47М2 «Кинжал», крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник» и гиперзвуковой боеприпас морского базирования «Циркон».

Как пояснил глава государства, создание арсенала гиперзвукового оружия было вынужденным шагом в ответ на выход Соединённых Штатов в 2002 году из Договора по противоракетной обороне.

Попытки найти компромисс по данному вопросу успехом не увенчались, констатировал Владимир Путин.

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развёртывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — сказал президент.

«Уникальные боевые характеристики»

Как считают эксперты, появление у российской армии гиперзвуковых комплексов нивелировало потенциал американской системы ПРО, направленный на перехват российских МБР. Новейшее ударное вооружение позволяет Москве надёжно обеспечивать национальную безопасность и поддерживать баланс сил в стратегической сфере.

«С развитием системы ПРО у американцев едва не появился очень опасный соблазн закрыть вопрос с угрозой ответного ядерного поражения. В то же время стратегический баланс, как и прежде, зиждется на неизбежности взаимного уничтожения. Появление у РФ гиперзвука, в частности, «Авангарда», обесценило многолетние усилия США в области ПРО», — пояснил в разговоре с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

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«Авангард» представляет собой крылатый блок, который устанавливается на МБР. В декабре прошлого года комплекс заступил на боевое дежурство в один из полков 13-й ракетной дивизии (Оренбургская область).

«Новый ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком имеет совершенно уникальные боевые характеристики. С принятием его на вооружение существенно будут увеличены боевые возможности группировки — прежде всего, по преодолению противоракетной обороны и поражению точечных важных объектов», — сообщал в конце 2018 года в интервью «Красной звезде» начальник РВСН Сергей Каракаев.

По словам экспертов, сейчас «Авангардами» оснащаются МБР УР-100Н УТТХ («Стилет» в классификации НАТО), но в будущем они будут монтироваться на новейшие тяжёлые жидкостные межконтинентальные ракеты РС-28 «Сармат».

Особенность «Авангарда» заключается в возможности маневрировать в плотных слоях атмосферы, развивая скорость до 27 Махов. Такая скорость, как считает куратор отечественной оборонной промышленности, вице-премьер Юрий Борисов, практически исключает вероятность перехвата противоракетой.

Помимо «Авангарда», ещё одним важным достижением российских оружейников Алексей Подберёзкин назвал авиационный комплекс Х-47М2 («Кинжал»). На отдельных участках скорость «Кинжала» превышает пять чисел Маха. Боеприпас предназначен для поражения крупных объектов на расстоянии свыше 2 тыс. км.

В настоящее время Х-47М2 входит в арсенал истребителя МиГ-31, но, как полагает эксперт, гиперзвуковая ракета будет стоять на вооружении и других самолётов ВКС, включая дальний бомбардировщик Ту-22М3 и его модернизированную версию. Подберёзкин уверен, что «Кинжал» играет важную роль в сдерживании Военно-морских сил США.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

РИА Новости

© Евгений Биятов

«МиГ-31 способен поднимать в воздух одну ракету, но на Ту-22 уже можно разместить два—три «Кинжала». Такого количества ракет будет достаточно, чтобы уничтожить авианосец. Это уже решительное изменение в соотношении сил», — сказал Подберёзкин.

Наряду с «Кинжалом» возможности российского флота должна усилить ракета 3M22 «Циркон». Этот боеприпас морского базирования способен поражать цели на дальности свыше 1 тыс. км. В процессе полёта комплекс может развивать скорость 9 чисел Маха.

По информации Минобороны РФ, «Циркон» будет стоять на вооружении российских многоцелевых атомных подводных лодок ряда проектов, фрегатов типа «Адмирал Горшков» и атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Поступление ракет в соединения и части ВМФ запланировано на 2021—2022 годы.

Из пионеров — в отстающие

Эксперты считают, что в разработке гиперзвуковых вооружений Россия опередила ближайшего конкурента — Соединённые Штаты — примерно на два—четыре года. При этом изначально отечественная оборонная промышленность отставала от заокеанской. Однако благодаря своевременной концентрации необходимых ресурсов Россия смогла вырваться в абсолютные лидеры.

«Соединённые Штаты — пионеры в гиперзвуковых технологиях. Ещё в 1960-е годы американцы начали испытывать первый в мире гиперзвуковой летательный аппарат X-15. Изготавливать такие аппараты очень сложно, но российская инженерная школа смогла преодолеть массу проблем», — заявил в беседе с RT научный сотрудник дипломатической академии МИД РФ и директор программы ПИР-Центра Вадим Козюлин.

Эксперт обратил внимание на то, что скромный военный бюджет России не стал помехой для создания первых в мире серийных образцов гиперзвукового оружия. Как известно, совокупный размер расходов на ВС РФ составляет около $46 млрд. При этом Пентагон, по оценке Козюлина, только на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) ежегодно выделяет порядка $90 млрд.

По словам эксперта, российские учёные смогли решить вопросы, связанные с теплозащитой, за счёт разработки новых материалов. Также отечественной оборонке удалось достичь прогресса в совершенствовании системы наведения и передачи сигналов управления.

«Тот рывок, который совершила наша страна в сфере гиперзвука, я объясняю прежде всего повышенным вниманием к развитию ядерных сил. Здесь ещё в советский период был создан очень мощный задел. Руководство СССР и РФ всегда было обеспокоено стремлением американцев нейтрализовать возможности нашей ядерной триады», — рассуждает Козюлин.

Как подчеркнул собеседник RT, в результате совершённого технологического рывка российская армия получила системы вооружений, которые не способны перехватить даже перспективные комплексы ПРО-ПВО.