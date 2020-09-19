Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»
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- РИА Новости
«В праздничный день для всех, кто создаёт оружие России, именно сегодня мной подписан указ о награждении вас орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами. Вы полностью достойны этой, по сути, боевой награды», — сказал Путин в разговоре с Ефремовым, который транслировал телеканал «Россия 24».
По словам главы государства, система «Авангард» с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, меняющим направление по высоте и горизонтали, «занимает особое место».
«Авангард» — это не просто система. Это новый вид стратегического оружия», — подчеркнул президент.
Как заявил 19 сентября Владимир Путин, впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, которое кратно превосходит по характеристикам все существующие сегодня вооружения.
Впервые о разработке комплекса «Авангард» стало известно из послания президента Федеральному собранию 1 марта 2018 года.
Глава государства отметил, что этот крылатый блок движется к цели, «как метеорит, огненный шар», и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.