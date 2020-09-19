Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

Российский президент Владимир Путин наградил почётного гендиректора, почётного генерального конструктора «НПО машиностроения» Герберта Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за разработку гиперзвукового блока «Авангард».

«В праздничный день для всех, кто создаёт оружие России, именно сегодня мной подписан указ о награждении вас орденом Святого апостола Андрея Первозванного с мечами. Вы полностью достойны этой, по сути, боевой награды», — сказал Путин в разговоре с Ефремовым, который транслировал телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, система «Авангард» с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, меняющим направление по высоте и горизонтали, «занимает особое место».

«Авангард» — это не просто система. Это новый вид стратегического оружия», — подчеркнул президент.

Как заявил 19 сентября Владимир Путин, впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, которое кратно превосходит по характеристикам все существующие сегодня вооружения.

Впервые о разработке комплекса «Авангард» стало известно из послания президента Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Глава государства отметил, что этот крылатый блок движется к цели, «как метеорит, огненный шар», и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.