Путин: Россия обладает самыми современными видами оружия

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Впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, которое кратно превосходит по характеристикам все существующие сегодня вооружения, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: Россия обладает самыми современными видами оружия
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«На протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих... Это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники... Это всегда ставило страну в очень сложное, даже опасное положение», — сказал Путин во время общения с инженером-конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым в эфире «России 24».

По словам главы государства, «сейчас, впервые в нашей новейшей истории, Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня».

«Такого оружия нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет», — подчеркнул Путин.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что создаваемые в России вооружения обеспечат неуязвимость территории.

Как отметил Путин, российские оружейники производят уникальную продукцию, которая в некоторых случаях не имеет аналогов в мире.

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