Путин рассказал об уникальном российском вооружении
- РИА Новости
Он отметил, что российские специалисты «производят действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги».
«А в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов в мире, по ряду характеристик это уж совершенно очевидно», — цитирует ТАСС главу государства.
Президент добавил, что Россия будет и дальше укреплять кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что создаваемые в России вооружения обеспечат неуязвимость территории.