Путин рассказал об уникальном российском вооружении

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии заявил, что российские оружейники производят уникальное оружие, которое в некоторых случаях не имеет аналогов в мире.

Он отметил, что российские специалисты «производят действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги».

«А в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов в мире, по ряду характеристик это уж совершенно очевидно», — цитирует ТАСС главу государства.

Президент добавил, что Россия будет и дальше укреплять кадровый потенциал оборонно-промышленного комплекса.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что создаваемые в России вооружения обеспечат неуязвимость территории.