«У администрации Обамы»: Трамп обвинил РФ в «краже» технологий гиперзвукового оружия у США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы «похитила» технологии гиперзвукового оружия у администрации его предшественника — Барака Обамы. По словам нынешнего главы Белого дома, теперь Вашингтон располагает гораздо более мощным оружием. При этом Трамп назвал российские гиперзвуковые ракеты «медленными» по сравнению с нынешними американскими. Эксперты полагают, что высказывания президента США являются лишь предвыборной пропагандой. По мнению аналитиков, рассуждения Трампа противоречат реальному положению вещей, поскольку у России гиперзвуковое оружие уже есть, а у Соединённых Штатов подобных технологий на вооружении нет.

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже информации о гиперзвуковых ракетах при администрации предыдущего главы Белого дома Барака Обамы.

«Россия украла информацию (для своей ракеты. — RT) у администрации Обамы. Россия заполучила информацию и сконструировала свою ракету», — сказал Трамп на предвыборном митинге в штате Миннесота.

Вместе с тем американский лидер полагает, что теперь США располагают более мощным оружием, чем Россия. При этом Трамп упомянул перспективное американское вооружение, не уточнив каких-либо его параметров.

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«Я даже не говорю, какое (у США имеется оружие. — RT). Вам лучше и не знать. И дай Бог, что нам никогда не придётся его применять. Но у нас есть самое мощное оружие, когда-либо придуманное человеком. У них (русских. — RT) есть сверхзвуковая ракета — я называю её «супер-пупер», потому что она в пять раз быстрее, чем обычная ракета. У нас есть ещё более быстрая», — сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что на этом фоне «российскую ракету теперь можно считать медленной».

Ранее Трамп неоднократно высказывался о наличии у США перспективных видов оружия, которых якобы нет у других государств. В середине сентября 2020 года глава Белого дома высказался в подобном ключе.

«Есть системы (вооружений. — RT), о которых никто не знает, и вы (журналисты. — RT) в том числе. Честно говоря, мне кажется, будет лучше, если всё так и останется. У нас есть невероятные системы», — сказал американский лидер. Он также упомянул, что такого оружия, как у Вашингтона, нет ни у Москвы, ни у Пекина.

Кроме того, во время церемонии первой официальной презентации знамени Космических сил (КС) США в минувшем мае Трамп рассказал о наличии у Соединённых Штатов «супер-пупер-ракеты», которая, по его словам, будет существенно быстрее имеющихся у других государств аналогов.

«У нас есть, как я выражаюсь, «супер-пупер-ракета». И недавно я слышал, что она в 17 раз быстрее тех, что сейчас имеются, если сравнивать с самой быстрой ракетой из тех, которые есть в арсенале», — сказал президент США на встрече с командованием КС в Белом доме.

Трамп далее упомянул, что, по его оценкам, Россия располагает ракетами в пять раз быстрее, чем существующее оружие, а Китай якобы разрабатывает ракеты в пять или шесть раз быстрее.

«У нас же — в 17 раз, и этот (проект. — RT) только что был утверждён», — сказал глава Белого дома.

Отметим, что президент России Владимир Путин ранее указал на реальный прогресс российской стороны в вопросе развития гиперзвуковых видов вооружения. Глава государства предположил, что у Москвы будет способ защиты от подобного оружия к тому моменту, когда у других государств только появится военный гиперзвук.

«Пока с 2018 года так ни у кого это (гиперзвуковое. — RT) оружие не появилось. Ещё. Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», — сообщил российский лидер в интервью Андрею Кондрашову в программе «Вести недели».

Комментируя высказывания Трампа, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что действующий президент США не стесняется в выражении подобных мыслей и пользуется возможностью «бросить камень в огород» своего предшественника.

«Если бы мы украли технологию, у американцев уже давно были бы гиперзвуковые ракеты, а мы бы только разрабатывали, а получается наоборот. У нас есть не только гиперзвуковые ракеты, но и гиперзвуковые боевые планирующие блоки на стратегических ракетных комплексах, а у них до сих пор ничего этого нет. Поэтому странно говорить о том, что можно украсть то, чего не существует», — отметил эксперт в беседе с RT.

Литовкин указал, что высказывание Трампа прозвучало во время предвыборной гонки, однако никаких фактов в поддержку своего заявления президент не привёл.

«Если бы это было, они бы давно продемонстрировали. Пока кроме разговоров ничего нет. Нужны факты, нужны доказательства, доказательств нет, есть только «супер-пупер» — красиво звучит», — заключил эксперт.

Доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков также полагает, что Трамп выступил с пропагандистскими заявлениями, не имеющими отношения к реальности.

«Поэтому всё это фальшивка. Если мы украли у американцев тайну гиперзвукового оружия и сделали его, то почему американцы его не сделали?» — задался вопросом эксперт.

Он добавил, что исходя из озвученных Трампом расчётов, описанное им оружие должно иметь абсолютно нереалистичные показатели.

«Трамп говорил о том, что эта ракета летает чуть ли не в десять раз быстрее нашего «Авангарда» или «Кинжала», это уже из сферы фантастики... Если «Кинжал» ходит со скоростью порядка 10 чисел Маха, в 10 раз быстрее — это получается 100 чисел Маха, это скорость, которая соответствует примерно 30 км в секунду», — заключил эксперт.