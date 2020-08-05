Небесный контроль: почему в США высказывают озабоченность состоянием своих Военно-воздушных сил

ВВС США из-за недостатка финансирования и общего внимания со стороны властей и конгресса не обновляют парк самолётов, не расширяют его и не готовы к решению задач на глобальном уровне. Об этом заявил Кит Цугель, занимающий пост директора по связи с правительственными структурами Ассоциации ВВС. В качестве примера он привёл просьбу ВВС увеличить численность своих сил на 23%, которую конгресс США одобрил, при этом не предоставив соответствующее финансирование. Эксперты отмечают, что подобного рода заявления свидетельствуют о серьёзных просчётах Пентагона в обеспечении ВВС США современными самолётами.

Власти и военное руководство США не уделяют должного внимания развитию Военно-воздушных сил страны. Об этом заявил директор по связям с правительственными структурами Ассоциации ВВС (Air Force Association, AFA), полковник авиации в отставке Кит Цугель.

Вашингтон игнорирует нужды ВВС, конгресс США более озабочен постройкой новых кораблей, а не самолётов. При этом ведущие посты в руководстве оборонного ведомства занимают выходцы из сухопутных войск, и они же формируют политику Пентагона и его бюджет, говорится в статье Цугеля, опубликованной в издании Defense News.

«Министерство военно-воздушных сил США, отвечающее за подготовку и оснащение двух видов вооружённых сил — ВВС и Космических сил — десятилетиями испытывает дефицит финансирования, что приводит к значительному ухудшению их боеготовности и недостаточной модернизации. Тогда как ВВС США отказались от предстоящей модернизации для покрытия расходов на текущие операции, Китай и Россия добились больших успехов на пути к достижению паритета сил», — отмечает высокопоставленный функционер AFA.

Руководство ВВС давно уже настаивает на том, что их войска нуждаются в инвестициях, однако их запросы в основном оставляют без внимания, утверждает Кит Цугель.

«ВВС США устарели, стали слишком малочисленными и не готовы противостоять будущим глобальным угрозам. Между тем, Китай и Россия нарастили инвестиции в технологии и совершают прорыв в таких видах вооружений, как гиперзвуковое оружие», — подчёркивает он.

Финансы и самолёты

По словам Кита Цугеля, руководство ВВС сталкивается с проблемами при попытках изменить организационную структуру, закупить нужные самолёты или списать выработавшие свой ресурс машины.

«В течение последней пары лет ВВС США было запрошено финансирование для увеличения численности своих сил на 23% — до 386 эскадрилий. Конгресс одобрил запрос, но не смог предоставить соответствующее финансирование», — напомнил функционер AFA в своей статье.

Эскадрон истребителей F-22 ВВС США

Reuters

© Mike Segar

В 2018 году командование Военно-воздушных сил США выпустило программный документ под названием «ВВС, которые нам нужны». В нём указывалась необходимость увеличить количество боевых эскадрилий с 312 до 386 до 2030 года из-за возможности конфликта с «крупной силой» — Россией или Китаем.

Кроме того, в документе предлагалось к существующим девяти создать дополнительно пять новых эскадрилий бомбардировочной авиации.

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В апреле 2019 года Хизер Уилсон, которая на тот момент занимала пост министра ВВС США, заявила, что американские ВВС «слишком малы, чтобы выполнять задачи на том уровне, которого ожидает страна».

В своей статье Кит Цугель отмечает, что если конгресс США и увеличивает финансирование авиационного парка ВВС, то не на тех направлениях, где оно необходимо.

«Чтобы обеспечить финансирование для приобретения новой авиационной техники, следует отказаться от устаревших моделей, содержание которых истощает ресурсы, они были разработаны для ведения борьбы в прошлом и не способны пробить современную оборону. Тем не менее, конгресс продолжает вынуждать ВВС держать на вооружении устаревшую авиационную технику или даже закупать ещё больше истребителей старых моделей», — отмечает он.

Подобного рода заявления не без основания свидетельствуют о серьёзных просчетах со стороны Пентагона, в том числе в вопросе обеспечения ВВС США современными самолётами, рассказал в беседе с RT действительный член Академии военных наук Андрей Кошкин.

«США сделали ставку на многофункциональный истребитель пятого поколения F-35, на сегодня не оправдавший их ожиданий. Теперь звучит призыв к тому, что всю линейку самолётов ВВС США необходимо обновлять и таким образом увеличивать возможности, потенциал страны. Беспорядок, который охватывает сегодня всю политическую систему США, перекинулся и на процесс формирования потенциала ВВС. Теперь это коснулось и тех направлений, которые нуждаются в серьёзной модернизации», — отметил эксперт.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что призывы к радикальному обновлению авиационного парка в США появляются в том числе из-за необходимости в создании мощных заказов для американского ВПК.

«Выгоднее заказать партию новых самолётов, а мелкие заказы на ремонт мало интересны», — отметил эксперт, пояснив, что американские авиастроительные корпорации заинтересованы в продаже новых, более дорогостоящих технологических пакетов, чем в поддержании старой техники в боеготовности.

Опасения представителя AFA о наращивания своего потенциала Россией и Китаем не беспочвенны, отметил Юрий Кнутов. Уже сейчас можно говорить о том, что авиационная промышленность России располагает технологиями, которые могут составить конкуренцию американским, пояснил эксперт.

«В двигателестроении мы сейчас в некоторых направлениях даже обгоняем американцев, например, мы делаем сверхманевренные авиационные двигатели... Наши наработки в авиации, то, что мы применяем в Сирии и продаём, то, что пользуется спросом, показывает, что мы не уступаем американцам по целому ряду характеристик, а даже превосходим их», — пояснил эксперт.

Системная проблема

Напомним, что проблема обновления парка ВВС США уже была озвучена высокопоставленным представителем этого вида вооружённых сил в середине июля. Глава департамента закупок ВВС Уилл Ропер 14 июля заявил, что для поддержания производства военных самолётов правительству придётся национализировать авиационные предприятия.

Сейчас в США две компании производят истребители — Lockheed Martin и Boeing. Истребители F-15 Eagle и F/A-18 четвёртого поколения производит компания Boeing, тогда как Lockheed Martin производит самолёты пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Испытания самолёта F-35B Lightning II

Reuters

© Michael D. Jackson

При этом программа F-35 неоднократно подвергалась критике за её высокую стоимость и «сырое» качество производимых самолётов. Так, при полёте на сверхзвуковых скоростях на экстремально больших высотах у версий B и С истребителя F-35 могут разрушиться хвостовые антенны, киль, а также повредиться радиопоглощающее покрытие.

Кроме проблем с обновлением авиационного парка, в ВВС США имеется нехватка пилотов. В марте 2020 года в письменном обращении в Комитет палаты представителей по вооружённым силам представители ВВС сообщили, что до достижения цели по комплектации лётного состава в 21 тыс. человек американским воздушным силам недостаёт 2,1 тыс. пилотов.

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В заявлении отмечалось, что многие военные лётчики покидают службу в ВВС ради более высокооплачиваемых позиций в частных авиакомпаниях. При этом дефицит лётного состава растёт — для сравнения, в 2016 году этот показатель составлял 1,5 тыс. человек.

Система военно-промышленного комплекса США и обеспечения военной техники страдает из-за того, что некоторые виды войск и департаменты пытаются как можно больше средств из военного бюджета взять себе, оставив коллег ни с чем, пояснил Андрей Кошкин.

«Иногда цена продукции возрастает в разы и становится чрезвычайно дорогой как для внутреннего рынка вооружений, так и для внешнего. Это и привело к тому, что самолётный парк США сегодня испытывает проблемы», — отметил эксперт.

Опасения представителей ВВС США о том, что парк их самолётов устарел и что Вашингтон может уступить конкуренцию в небе Москве и Пекину, имеют под собой основания, поскольку в скором времени в ВВС РФ и на международный рынок вооружений поступят российские истребители Су-57, с помощью которых некоторые страны смогут усилить свои позиции в мире, добавил Андрей Кошкин.

«Если США не смогут модернизировать свой самолётный парк, то они просто потеряют доминирование в мире», — заключил политолог.