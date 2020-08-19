«Никаких препятствий по досягаемости»: как продвигается перевооружение РВСН ракетами «Сармат»

Российские военные специалисты ведут подготовку к лётным испытаниям новейшего комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. По его словам, новое оружие получат несколько соединений РВСН. Особенность «Сармата» заключается в практически неограниченной дальности и огромной поражающей мощи, отмечают эксперты. Помимо ракетного арсенала, РВСН модернизируют средства, обеспечивающие безопасность МБР: охранные комплексы, робототехнику и бронемашины.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» сообщил о подготовке к лётным испытаниям новейшего комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-28 «Сармат», который планируется поставить на вооружение в ряд соединений РВСН.

«Идёт подготовка к лётным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой «Сармат». В ближайшее время планируется поэтапно переоснастить все ракетные соединения на новые ракетные комплексы «Ярс», «Авангард» и «Сармат», — сказал Каракаев.

Гарантия ответного удара

«Сармат» представляет собой 200-тонную жидкостную МБР пятого поколения. Головным разработчиком этого оружия является АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область). РС-28 должна заменить в войсках ракету стационарного базирования Р-36М2 «Воевода», которая была разработана в конце 1980-х годов в КБ «Южное» (Днепропетровск).

«Сарматы» будут размещаться в тех же шахтных пусковых установках, что и их советские предшественники. Такой подход позволяет сэкономить значительные средства на развёртывании инфраструктуры базирования и обслуживания МБР.

Как отметил в беседе с RT полковник в отставке Михаил Ходарёнок, «Сармат» — первая полностью российская МБР тяжёлого класса. Её создание позволит РФ заменить устаревающие советские системы и получить технологическую независимость от Украины, где в годы СССР разрабатывались подобные ракеты.

«Для «Сармата» не будет никаких препятствий по досягаемости любых объектов на территории противника. И в качестве средства сдерживания такая ракета послужит мощным фактором», — подчеркнул Ходарёнок.

Энергетические возможности «Сармата» позволяют поражать наземные цели с любых направлений, в том числе с Южного полюса. Помимо этого, ракета может нести больше боевых блоков, чем Р-36М2. По информации Минобороны, комплекс РС-28 способен вместить до 20 боевых блоков малого, среднего и повышенного классов мощности.

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Кроме того, «Сармат» станет носителем гиперзвукового комплекса «Авангард», который способен развивать скорость в 27 Махов. С декабря прошлого года этот уникальный крылатый блок находится на боевом дежурстве 13-й ракетной Оренбургской Краснознамённой дивизии.

Как неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, «Сармат» и «Авангард» неуязвимы для современных и перспективных средств ПВО-ПРО. При этом их создание и постановка на боевое дежурство не нарушают международных договорённостей РФ в области контроля стратегического арсенала.

На сегодняшний день руководство РФ не озвучивало точные сроки лётных испытаний РС-28. Как рассказал в мае в интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов, пандемия коронавируса не привела к остановке предприятий, задействованных в разработке «Сармата».

В конце марта текущего года на заседании Совета Федерации министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о завершении модернизации промышленной базы для налаживания серийного выпуска МБР.

Пуск ракеты комплекса «Авангард» из позиционного района Домбаровский

© Минобороны России

Производством РС-28 займётся Красноярский машиностроительный завод (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), а первым получателем «Сармата» станет полк Ужурской ракетной дивизии, расквартированный недалеко от предприятия.

В комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин отметил, что «Сармат» обладает чрезвычайно высокой энергоэффективностью. Это качество позволяет устанавливать на ракету не только до 20 боевых блоков, но и сотни ложных целей.

«Развёртывание «Сармата» гарантирует ответный удар при любой ситуации. Для неминуемого возмездия будет вполне достаточно двух-трёх ракет. При этом, насколько я понимаю, в планах Минобороны — развернуть несколько десятков МБР, которые будут находиться на вооружении ближайшие десятилетия», — рассказал Подберёзкин.

«Статус великой державы»

Помимо «Сармата», командование РВСН проявляет большой интерес к оснащению соединений другими видами военной техники. В частности, в плановом порядке войска перевооружаются на МБР РС-24 «Ярс».

Как сообщил Сергей Каракаев, долю современных ракетных комплексов в частях РВСН планируется увеличить с нынешних 76% до 81% к концу года.

При этом в ближайшие годы этот показатель должен быть доведён до 90%, а возможно, и до 100%. Такую амбициозную задачу поставил Сергей Шойгу, выступая 18 декабря 2019 года на торжественном собрании, посвящённом 60-летию РВСН.

По словам министра, войска стратегического назначения являются щитом, «который предостерегает всех тех, кто собирается угрожать или угрожает нашей стране».

В приоритете командования РВСН — совершенствование разнообразных вооружений, обеспечивающих безопасность пусковых установок. Как рассказал в интервью Каракаев, ранее полки Козельской ракетной дивизии получили новую автоматизированную систему охраны с роботизированными (дистанционно управляемыми) стрельбовыми комплексами.

Также командующий РВСН отметил возможности противодиверсионной машины (БПДМ) 15Ц56М «Тайфун-М». За минувшие пять лет войска получили более 30 единиц этой военной техники. Главное предназначение машины — прикрытие мобильных комплексов «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования.

«Тайфун-М» сконструирован на базе армейского бронетранспортёра БТР-82. Он оснащён дистанционно управляемой турельной установкой 6С21, которая включает телетепловизионный прицел с лазерным дальномером и два пулемёта калибра 7,62-мм или 12,7-мм.

Разведку местности «Тайфун-М» осуществляет с помощью радиолокационного комплекса и компактного беспилотника «Элерон-3СВ», который помещается в рюкзак-контейнер длиной 83 см и шириной 56 см. Аппарат запускается с катапульты и может работать на высоте до 5 км относительно точки старта.

Применение БПЛА увеличило дальность обнаружения противника в оптическом и инфракрасном диапазонах волн. В целом вооружение БПДМ позволяет зафиксировать бронетехнику противника в пределах 10 км, а диверсантов — на расстоянии до 5 км.

Ещё одной новинкой, разработанной для обеспечения безопасности подвижных стратегических комплексов, является машина дистанционного разминирования (МДР) 15М107 «Листва», которая стоит на вооружении ракетных дивизий в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях.

Машина дистанционного разминирования «Листва»

РИА Новости

© Александр Кряжев

Уникальное оборудование «Листвы» способно обнаруживать взрывчатку на дальности до 100 м и проводить разминирование на расстоянии до 70 м. С помощью сверхвысокочастотного излучения (СВЧ) машина может выводить из строя минно-взрывные устройства с металлическими элементами, инженерные боеприпасы и кустарные бомбы с электронными компонентами.

Эксплуатация «Листвы» позволила колонне сопровождения «Ярса» двигаться заметно быстрее по заминированному участку местности. Как говорят сами военные, манёвренные действия подразделения, защищающего носитель ядерного оружия, стали более эффективными.

Как пояснил Михаил Ходарёнок, совершенствованию вооружений РВСН уделяется приоритетное внимание со стороны военно-политического руководства России. По его словам, современные и боеспособные войска стратегического назначения — один из важнейших столпов обеспечения военной безопасности нашей страны.

«На нужды перевооружения РВСН направляются большие государственные ресурсы, и оно набрало неплохие темпы. Наличие мощного наземного компонента стратегических ядерных сил наряду с авиационным и морским компонентами придаёт России статус великой державы в военном отношении», — Ходарёнок.