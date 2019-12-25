«Американцам было о чём беспокоиться»: какую роль ракета «Сатана» сыграла в укреплении РВСН

45 лет назад на боевое дежурство заступил первый полк, вооружённый межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) Р-36М, получившей в НАТО прозвище «Сатана» и статус самого мощного в мире комплекса стратегического назначения. Ракета могла нести более 8 т полезной нагрузки, прорывая вражескую систему ПРО. В зависимости от снаряжения Р-36М могла поражать объекты на дальности до 15 тыс. км. В конце 1980 годов для нужд РВСН была разработана модернизированная версия «Сатаны», которая до сих пор стоит на вооружении стратегических сил РФ. Сейчас на замену ей создаётся РС-28 «Сармат». По мнению экспертов, «Сатана» неслучайно заслужила на Западе столь пугающее название. Возможности этой МБР позволяют практически гарантированно поражать важнейшие объекты на территории противника.

25 декабря 1974 года на боевое дежурство заступил первый полк РВСН СССР, оснащённый стратегическим шахтным комплексом третьего поколения P-36М с тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). В странах — членах НАТО новому советскому оружию был присвоен шифр SS-18 Satan — «Сатана».

P-36М стала самой мощной МБР в мире. Её энергетические возможности позволяли размещать до 14—16 боевых блоков. Полезная нагрузка (забрасываемая масса) ракеты составляла 8,8 т, максимальная дальность в зависимости от снаряжения — 11—16 тыс. км.

«Сатане» не было равных по массогабаритным характеристикам. Длина ракеты — около 34 м, диаметр — 3 м, стартовый вес — 210 т, из них топлива — порядка 188 т. P-36М размещалась в шахтах повышенной защищённости. Такие пусковые установки способны сохранять работоспособность после ядерной атаки, обеспечивая поражение противника в рамках концепции ответно-встречного удара.

Шахтная пусковая установка ракеты «Сатана» в Оренбургской области

РИА Новости

© Владимир Федоренко

В беседе с RT генерал-майор РВСН в отставке, доктор военных наук Вячеслав Круглов заявил, что необходимость создания «Сатаны» была вызвана прежде всего интенсивным развитием систем противоракетной обороны Соединённых Штатов.

«Советское руководство пришло к выводу, что РВСН требуются новые жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты, которые могли бы гарантированно поражать объекты на территории противника. Ставка была сделана на увеличение количества боевых блоков и ложных целей для комплексов ПРО», — пояснил Круглов.

Сверхмощная МБР

Головным разработчиком «Сатаны» является конструкторское бюро «Южное» (Днепропетровск). Создание P-36М санкционировал Совет министров СССР. Соответствующее постановление правительство Советского Союза приняло 2 сентября 1969 года.

До 1971 года руководство научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР) по Р-36М осуществлял прославленный учёный Михаил Кузьмич Янгель. После его смерти проект возглавил Владимир Фёдорович Уткин. Также участие в создании «Сатаны» принимал молодой инженер Леонид Кучма — будущий второй президент Украины.

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Помимо «Южмаша», к разработке Р-36М приложили руку специалисты Центрального конструкторского бюро транспортного машиностроения (Москва), КБ Энергомаш (Химки), Конструкторское бюро специального машиностроения (Ленинград), НИИ-692 (Харьков).

Перед учёными была поставлена задача разработать сверхмощную МБР с разделяющимися головными частями индивидуального наведения, способную преодолевать рубежи противоракетной обороны. Также ракету требовалось оснастить более совершенной автономной системой управления с бортовой цифровой вычислительной машиной.

Новая МБР должна была соответствовать высоким требованиям по скорости (в том числе на разгонном участке полёта), точности, радиусу поражения объектов, полезной нагрузке, живучести и боеготовности. Эскизный проект ракеты был подготовлен в декабре 1969 года. При создании «Сатаны» учёные опирались на опыт разработки МБР Р-36 (по классификации НАТО — SS-9 Scarp — «Откос»).

Первый испытательный запуск МБР был осуществлён 21 февраля 1973 года с космодрома Байконур. Лётно-конструкторские испытания «Сатаны» продолжились до октября 1975 года. Учёным «Южмаша» и других советских предприятий удалось решить поставленные руководством страны задачи.

Важным достижением стало увеличение жизненного цикла межконтинентальной ракеты до 25 лет (ранее срок боевого дежурства МБР не превышал 10—15 лет). Но ключевое достоинство Р-36М заключалось в возможности применять разделяющиеся головные части и маневрирующие моноблочные боезаряды лёгкого и тяжёлого классов.

Демонстрационный образец ракеты «Сатана»

Reuters

© Gleb Garanich

Большое внимание советские учёные уделили совершенствованию шахты, куда помещалась «Сатана». Пусковая установка получила новую систему амортизации ракеты и аппаратуру управления. Опытный образец шахты прошёл испытание на Семипалатинском полигоне на предмет сохранения работоспособности в результате ядерного удара.

В различном боевом оснащении Р-36М была принята на вооружение в 1978—1979 годах. 9 августа 1983 года Совет министров СССР утвердил постановление о разработке модернизованной версии «Сатаны» — Р-36М2. Это была межконтинентальная ракета четвёртого поколения, которая в СССР получила уважительное наименование «Воевода».

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«В реальности работы по Р-36М2 начались за несколько лет до официального постановления Совмина. Ещё в июне 1979 года «Южное» разработало техническое предложение по жидкостной МБР нового поколения, эскизный проект был готов через три года», — рассказал RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Ракета предназначалась для прорыва любых систем ПРО и обеспечения гарантированного пуска даже при многократном ядерном воздействии по району расположения шахт стратегического назначения.

21 марта 1986 года с площадки №101 был произведён первый запуск опытного образца Р-36М2. Однако испытание прошло неудачно. Маршевый двигатель МБР не запустился, и, рухнув в шахту, ракета взорвалась. Тем не менее подавляющее большинство пусков были успешными.

«Разработка Р-36М2 завершалась на излёте существования СССР. Крах советской государственности повлиял на планы переоснащения РВСН. В общей сложности планировалось поставить в войска более 100 ракет, но к концу 1991 года на боевом дежурстве находились 82 «Воеводы», — рассказал Дмитрий Корнев.

По его словам, 30 МБР получили соединения 13-й дивизии РВСН (Домбаровский Оренбургской области), 28 ракет стояли на боевом дежурстве 62-й Ужурской дивизии (Красноярский край), 24 Р-36М2 были поставлены 38-й дивизии в Державинске (Казахская ССР).

«На волне примирения с США «Воеводу» сняли с боевого дежурства 38-й дивизии, а шахты залили бетоном. В итоге на территории РФ осталось 58 Р-36М2. Насколько я понимаю, почти все они эксплуатируются до сегодняшнего дня, причём без участия Украины, с которой ранее осуществлялось взаимодействие по обслуживанию «Воевод», — отметил Корнев.

«Отслужили своё»

На Западе наследником «Сатаны» называют тяжёлую жидкостную МБР пятого поколения РС-28 «Сармат», которая должна заменить «Воеводу». Ракеты будут располагаться в тех же шахтных установках после предварительной модернизации. Первым получателем новейшего комплекса станет Ужурская дивизия РВСН. Головным разработчиком «Сармата» является АО «ГРЦ Макеева» (город Миасс Челябинской области).

РС-28 будет превосходить «Воеводу» по мощности, точности, дальности и забрасываемой массе. По информации Минобороны РФ, «Сармат» способен нести до 20 боевых блоков различного класса мощности. Кроме того, на эту МБР можно установить три гиперзвуковых комплекса «Авангард» с планирующими боевыми частями.

Запуск тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома «Плесецк» в Архангельской области

РИА Новости

© Минобороны России

«Р-36М2 находится на финише своего жизненного цикла. Можно сказать, что «Воеводы» отслужили своё. Через несколько лет их заменят на полностью российские «Сарматы». Несмотря на все свои достоинства, Р-36М2 сильно уступает РС-28. Эти МБР роднит, по сути, то, что они относятся к классу тяжёлых жидкостных ракет и схожи по массогабаритным характеристикам. Во всём остальном каких-либо общих черт искать не нужно», — пояснил Вячеслав Круглов.

Дмитрий Корнев считает, что появление «Сатаны» внесло значимый вклад в стратегическое сдерживание Соединённых Штатов. Аналитик назвал Р-36М/М2 «чрезвычайно грозным оружием». По его оценке, МБР с большой долей вероятности обеспечивали поражение стратегически важных объектов противника даже в случае сильного отклонения или перехвата части боевых блоков.

«По настоянию США на «Воеводу» устанавливали десять боевых блоков, хотя ракета могла нести значительно больше полезной нагрузки. Американцам было о чём беспокоиться. У «Сатаны» и «Сармата», пожалуй, только один существенный минус — производство и эксплуатация тяжёлых жидкостных МБР является дорогим удовольствием. Однако эти расходы полностью оправданы соображениями национальной безопасности», —резюмировал эксперт.