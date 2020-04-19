«Доказала свою эффективность»: на что способна российская машина дистанционного разминирования «Листва»
- Машина дистанционного разминирования «Листва»
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
В ближайшее время 7-я гвардейская дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) получит машину дистанционного разминирования (МДР) 15М107 «Листва», сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Данное соединение дислоцировано в Бологовском районе Тверской области.
«Машина дистанционного разминирования «Листва» предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты», — говорится на сайте военного ведомства.
Ранее данный комплекс поступил на вооружение частей 39-й гвардейской ракетной дивизии (Новосибирская область), 42-й ракетной дивизии (Свердловская область) и 54-й гвардейской ракетной дивизии (Ивановской область). Как отмечают в Минобороны, «Листва», созданная специально для РВСН, в ходе командно-штабных учений «доказала свою эффективность».
Согласно анонсированным ранее планам военного ведомства, до 2020 года в соединения Ракетных войск стратегического назначения должны быть переданы около 20 машин дистанционного разминирования. Поставки «Листвы» осуществляются в дивизии, оснащённые подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс».
МДР представляет собой бронеавтомобиль, на который установлено специальное радиоэлектронное оборудование. Разработчиком аппаратуры является холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех»). Производство «Листвы» развёрнуто на мощностях АО «Краснодарский приборный завод «Каскад».
Вывод из строя или подрыв
Главное предназначение «Листвы» — защита от подрыва колонны бронетехники, сопровождающей «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования. На учениях с применением МДР регулярно отрабатывается метод дистанционного разминирования боеприпасов, которые по легенде заложила разведывательно-диверсионная группа противника (ДРГ).
На боевом дежурстве «Листва» идёт впереди колонны, фактически заменяя сапёрное подразделение. Как говорят офицеры РВСН, машина заметно увеличила скорость движения техники, охраняющей «Ярс».
- «Листва» на учениях 42-й Тагильской ракетной дивизии РВСН (Свердловская область, Свободный, 28 марта 2018 года)
- © Алексей Заквасин / RT
До её появления по заминированному участку местности колонна за 9 минут преодолевала лишь 1 км. Актуальный показатель скорости военные не называют, но отмечают, что «манёвренные действия» подразделения, защищающего носитель ядерного оружия, стали более эффективными.
Технические возможности «Листвы» позволяют обнаруживать взрывчатку на дальности до 100 м и проводить разминирование на расстоянии до 70 м. Аппаратура машины способна нейтрализовать минно-взрывные устройства с металлическими элементами, инженерные боеприпасы, самодельные бомбы с электронными компонентами.
Для нейтрализации кустарных взрывных устройств, изготовленных с помощью мобильных телефонов, «Листва» излучает радиосигналы на частотах, свойственных гражданской электронике. Подрыв боеприпаса происходит, когда он попадает в зону действия излучателей.
«Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок, при этом выводятся из строя, блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их подрыв», — поясняется в материалах Минобороны РФ.
Обнаружение мин и фугасов осуществляется индукционным широкозахватным поисковым модулем, подрыв — комплексом сверхвысокочастотного излучения (СВЧ). «Листва» в буквальном смысле выжигает электронную начинку боеприпасов, приводя их в негодность.
Если же поисковый модуль обнаружил бомбу, лишённую электроники (например, мину нажимного действия), то сапёры принимают решение о разминировании или контролируемом подрыве. Взрыв происходит на безопасном для колонны и ракетного комплекса расстоянии.
Расчёт «Листвы» состоит из пяти человек: командира, водителя, двух сапёров и оператора электронного оборудования. Для защиты от вредоносного излучения антенн МДР военнослужащие надевают специальные костюмы «Экран-2Б». Также для повышения безопасности экипажа в конструкции машины есть элементы, снижающие негативное воздействие электромагнитных импульсов (в частности, медные пластины).
В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал «Листву» востребованной в соединениях РВСН.
«Модуль СВЧ-излучения обеспечивает функциональное поражение электроники взрывных устройств. Это мощный электромагнитный сигнал, который перегружает цепи любых взрывных устройств. Такой уникальный инструмент нашей армии необходим прежде всего в интересах обеспечения боевого дежурства РВСН», — сказал Мураховский.
Недорого и эффективно
«Листва» является одним из немногих в мире образцов военной техники на новых физических принципах. Речь идёт о так называемом электромагнитном оружии, которое оказывает губительное воздействие на электронику противника — полупроводники, транзисторы, платы и микросхемы.
Ранее в интервью телеканалу «Звезда» заместитель генерального директора завода «Каскад» Анатолий Маслов заявил, что МДР является разработкой, не имеющей аналогов в мире. По его словам, СВЧ-модуль применялся армией Соединённых Штатов в иракской кампании, однако он не использовался для ликвидации фугасов и мин.
По информации «Ростеха», сфера потенциального применения «Листвы» достаточно широка, так как машина приспособлена для обследования дорог, обнаружения и уничтожения боеприпасов. В частности, «Листва» может защищать мотострелковые подразделения ВС РФ, бронетехнику и автомобильные колонны во время марша.
- Колонна бронетехники Новосибирского ракетного соединения РВСН
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
Эксперты также полагают, что комплекс в различных модификациях будет востребован в других видах и родах войск Вооружённых сил РФ. Помимо мотострелковых подразделений, «Листва» и её уникальная аппаратура могут использоваться в инженерных войсках и частях противовоздушной обороны, которые специализируются на борьбе с малоразмерными БПЛА противника.
«СВЧ-излучение — это перспективная технология. Она может пригодиться и российской системе ПВО. В результате воздействия лучей электроника беспилотника выводится из строя, и он падает на землю. Чтобы уничтожать такие дроны, нецелесообразно применять ракеты, а устройство, которое генерирует сверхчастотный сигнал большой мощности, станет недорогим и эффективным средством ПВО», — рассуждает Мураховский.
В комментарии RT военный эксперт Дмитрий Литовкин прогнозирует, что практика применения СВЧ-излучения получит достаточно широкое распространение в российской армии. Как заявил эксперт, уже сейчас энергия электромагнитных импульсов используется не только для подавления электроники, но и для наведения ракет.
В пример аналитик привёл отечественный самоходный противотанковый комплекс «Хризантема-С». Это единственное в мире оружие в своём классе, которое может применяться при отсутствии оптической видимости. СВЧ-элементы присутствуют в конструкции сверхзвуковых ракет.
«Поставка «Листвы» — это очередной шаг в развитии отечественных радиоэлектронных систем. Сейчас машина стоит на вооружении РВСН, но потребность российской армии в освоении технологии СВЧ-излучения и методов дистанционного разминирования велика. Я думаю, что подобная техника появится и в других войсках нашей страны», — подчеркнул Литовкин.
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