«Доказала свою эффективность»: на что способна российская машина дистанционного разминирования «Листва»

В Бологовское соединение РВСН будет поставлена машина дистанционного разминирования «Листва», сообщается на сайте Минобороны РФ. Изделие предназначено для защиты колонны военной техники, сопровождающей подвижный ракетный комплекс «Ярс». Аппаратура «Листвы» позволяет обнаруживать и выводить из строя различные типы взрывчатки. Особое значение имеет модуль сверхвысокочастотного излучения, который фактически выжигает электронную начинку вражеских боеприпасов. Как говорят военные, «Листва» значительно повышает скорость и манёвренность подразделения, охраняющего «Ярс». В свою очередь, эксперты считают, что машина и её уникальное оборудование будут востребованы в других видах и родах войск Вооружённых сил России.

В ближайшее время 7-я гвардейская дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) получит машину дистанционного разминирования (МДР) 15М107 «Листва», сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Данное соединение дислоцировано в Бологовском районе Тверской области.

«Машина дистанционного разминирования «Листва» предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты», — говорится на сайте военного ведомства.

Ранее данный комплекс поступил на вооружение частей 39-й гвардейской ракетной дивизии (Новосибирская область), 42-й ракетной дивизии (Свердловская область) и 54-й гвардейской ракетной дивизии (Ивановской область). Как отмечают в Минобороны, «Листва», созданная специально для РВСН, в ходе командно-штабных учений «доказала свою эффективность».

Согласно анонсированным ранее планам военного ведомства, до 2020 года в соединения Ракетных войск стратегического назначения должны быть переданы около 20 машин дистанционного разминирования. Поставки «Листвы» осуществляются в дивизии, оснащённые подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс».

МДР представляет собой бронеавтомобиль, на который установлено специальное радиоэлектронное оборудование. Разработчиком аппаратуры является холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех»). Производство «Листвы» развёрнуто на мощностях АО «Краснодарский приборный завод «Каскад».

Вывод из строя или подрыв

Главное предназначение «Листвы» — защита от подрыва колонны бронетехники, сопровождающей «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования. На учениях с применением МДР регулярно отрабатывается метод дистанционного разминирования боеприпасов, которые по легенде заложила разведывательно-диверсионная группа противника (ДРГ).

На боевом дежурстве «Листва» идёт впереди колонны, фактически заменяя сапёрное подразделение. Как говорят офицеры РВСН, машина заметно увеличила скорость движения техники, охраняющей «Ярс».

«Листва» на учениях 42-й Тагильской ракетной дивизии РВСН (Свердловская область, Свободный, 28 марта 2018 года)

© Алексей Заквасин / RT

До её появления по заминированному участку местности колонна за 9 минут преодолевала лишь 1 км. Актуальный показатель скорости военные не называют, но отмечают, что «манёвренные действия» подразделения, защищающего носитель ядерного оружия, стали более эффективными.

Технические возможности «Листвы» позволяют обнаруживать взрывчатку на дальности до 100 м и проводить разминирование на расстоянии до 70 м. Аппаратура машины способна нейтрализовать минно-взрывные устройства с металлическими элементами, инженерные боеприпасы, самодельные бомбы с электронными компонентами.

Для нейтрализации кустарных взрывных устройств, изготовленных с помощью мобильных телефонов, «Листва» излучает радиосигналы на частотах, свойственных гражданской электронике. Подрыв боеприпаса происходит, когда он попадает в зону действия излучателей.

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«Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок, при этом выводятся из строя, блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их подрыв», — поясняется в материалах Минобороны РФ.

Обнаружение мин и фугасов осуществляется индукционным широкозахватным поисковым модулем, подрыв — комплексом сверхвысокочастотного излучения (СВЧ). «Листва» в буквальном смысле выжигает электронную начинку боеприпасов, приводя их в негодность.

Если же поисковый модуль обнаружил бомбу, лишённую электроники (например, мину нажимного действия), то сапёры принимают решение о разминировании или контролируемом подрыве. Взрыв происходит на безопасном для колонны и ракетного комплекса расстоянии.

Расчёт «Листвы» состоит из пяти человек: командира, водителя, двух сапёров и оператора электронного оборудования. Для защиты от вредоносного излучения антенн МДР военнослужащие надевают специальные костюмы «Экран-2Б». Также для повышения безопасности экипажа в конструкции машины есть элементы, снижающие негативное воздействие электромагнитных импульсов (в частности, медные пластины).

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал «Листву» востребованной в соединениях РВСН.

«Модуль СВЧ-излучения обеспечивает функциональное поражение электроники взрывных устройств. Это мощный электромагнитный сигнал, который перегружает цепи любых взрывных устройств. Такой уникальный инструмент нашей армии необходим прежде всего в интересах обеспечения боевого дежурства РВСН», — сказал Мураховский.

Недорого и эффективно

«Листва» является одним из немногих в мире образцов военной техники на новых физических принципах. Речь идёт о так называемом электромагнитном оружии, которое оказывает губительное воздействие на электронику противника — полупроводники, транзисторы, платы и микросхемы.

Ранее в интервью телеканалу «Звезда» заместитель генерального директора завода «Каскад» Анатолий Маслов заявил, что МДР является разработкой, не имеющей аналогов в мире. По его словам, СВЧ-модуль применялся армией Соединённых Штатов в иракской кампании, однако он не использовался для ликвидации фугасов и мин.

По информации «Ростеха», сфера потенциального применения «Листвы» достаточно широка, так как машина приспособлена для обследования дорог, обнаружения и уничтожения боеприпасов. В частности, «Листва» может защищать мотострелковые подразделения ВС РФ, бронетехнику и автомобильные колонны во время марша.

Колонна бронетехники Новосибирского ракетного соединения РВСН

РИА Новости

© Александр Кряжев

Эксперты также полагают, что комплекс в различных модификациях будет востребован в других видах и родах войск Вооружённых сил РФ. Помимо мотострелковых подразделений, «Листва» и её уникальная аппаратура могут использоваться в инженерных войсках и частях противовоздушной обороны, которые специализируются на борьбе с малоразмерными БПЛА противника.

«СВЧ-излучение — это перспективная технология. Она может пригодиться и российской системе ПВО. В результате воздействия лучей электроника беспилотника выводится из строя, и он падает на землю. Чтобы уничтожать такие дроны, нецелесообразно применять ракеты, а устройство, которое генерирует сверхчастотный сигнал большой мощности, станет недорогим и эффективным средством ПВО», — рассуждает Мураховский.

В комментарии RT военный эксперт Дмитрий Литовкин прогнозирует, что практика применения СВЧ-излучения получит достаточно широкое распространение в российской армии. Как заявил эксперт, уже сейчас энергия электромагнитных импульсов используется не только для подавления электроники, но и для наведения ракет.

В пример аналитик привёл отечественный самоходный противотанковый комплекс «Хризантема-С». Это единственное в мире оружие в своём классе, которое может применяться при отсутствии оптической видимости. СВЧ-элементы присутствуют в конструкции сверхзвуковых ракет.

«Поставка «Листвы» — это очередной шаг в развитии отечественных радиоэлектронных систем. Сейчас машина стоит на вооружении РВСН, но потребность российской армии в освоении технологии СВЧ-излучения и методов дистанционного разминирования велика. Я думаю, что подобная техника появится и в других войсках нашей страны», — подчеркнул Литовкин.