Защита на высоте: как Россия совершенствует костюмы для военных лётчиков

В России разрабатывается новый защитный костюм для пилотов Воздушно-космических сил. Об этом рассказал начальник Научно-исследовательского испытательного центра авиационно-космической медицины и военной эргономики Игорь Жданько. По его словам, снаряжение будет изготовлено с применением современных материалов и технологий. Сейчас в российской боевой авиации используется несколько видов защитных костюмов, позволяющих компенсировать перегрузки во время полётов и оберегать лётчиков от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды. По прогнозу экспертов, в перспективе пилоты ВКС получат компактные и надёжные бронежилеты. Приоритетное внимание будет уделено вопросам безопасности лётчиков, считают аналитики.

Российские специалисты работают над созданием нового защитного снаряжения для лётчиков Воздушно-космических сил (ВКС). Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил начальник Научно-исследовательского испытательного центра авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ полковник Игорь Жданько.

«Сегодня в стенах нашего центра ведутся работы по созданию нового защитного снаряжения лётчика с применением современных материалов и технологий, нового поколения вентилируемого снаряжения», — заявил Жданько.

По его словам, усилия центра сосредоточены на решении ключевых вопросов защиты и обеспечения боеспособности человека на модернизируемых и перспективных летательных аппаратах, включая разработку требований к средствам предохранения лётчика от воздействия динамических разнонаправленных перегрузок боевого маневрирования.

Защитный костюм представляет собой комбинезон, необходимый для жизнеобеспечения пилотов. Специальное снаряжение уменьшает воздействие перегрузок, снабжает лётчика кислородом и обеспечивает комфортную температуру тела.

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Как пояснили эксперты, основной функционал защитного костюма направлен на то, чтобы пилот мог сохранить управление самолётом в случаях разгерметизации кабины, неисправности системы кондиционирования, кислородного голодания, перепадов давления и температуры, других нештатных ситуациях. Также снаряжение позволяет лётчику продержаться на местности в ожидании эвакуации после катапультирования.

По мнению специалистов, в целом современные костюмы отвечают потребностям лётчиков. Однако они не лишены недостатков. Речь идёт о довольно внушительных массогабаритных характеристиках снаряжения и об отсутствии лёгкого, но прочного бронежилета.

«Порой лётчикам приходится надевать сразу несколько костюмов. Например, гермокостюм и вентиляционный костюм. Они помогают лучше регулировать давление, которое должно поддерживаться на уровне, благоприятном для пилотирования. Однако простых, компактных и удобных устройств для этого пока не создано», — констатировал в беседе с RT генерал-майор, заслуженный лётчик РФ Владимир Попов.

Как предполагает эксперт, новый защитный костюм будет изготовлен из лёгких и прочных материалов и станет более компактным по сравнению с современными аналогами. А новая система вентиляции, о которой рассказал Жданько, должна быть «чувствительнее» к теплообмену лётчика и условиям эксплуатации.

«Здесь приходится учитывать очень много факторов. Например, на больших высотах (более 4—6 км) лётчик не может катапультироваться без гермокостюма. Это оказывает влияние на безопасность. Но наши специалисты осведомлены обо всех проблемах и, думаю, накопили опыт для их поэтапного решения», — отметил Попов.

В воздухе и на плаву

В настоящее время в зависимости от выполняемых задач российские военные лётчики используют разные типы снаряжения. Так, при необходимости подъёма в стратосферу пилот надевает высотный компенсирующий костюм ВКК-6М. Он поддерживает жизнеобеспечение лётчика на высотах до 40 км и при перегрузках до 10 g (при старте космического корабля организм человека подвергается перегрузкам до 7 g).

Костюм может использоваться в температурном диапазоне от +50 до -50 °C. Масса ВКК не превышает 3,6 кг. В его состав входят противоперегрузочное устройство, брюшной компенсатор и натяжное устройство (подаёт кислород для механического обжатия тела в случае разгерметизации на высотах более 12 км). Таким образом, в случае разгерметизации кабины ВКК-6М в сочетании с гермошлемом это даёт пилоту возможность принять необходимые меры безопасности.

Инфографика защитных костюмов лётчиков самолёта Су-34

© Министерство обороны РФ

Более тяжёлый вариант высотного компенсирующего костюма ВКС представлен моделью ВКК-15К массой до 4,65 кг. Как утверждает производитель ЗАО «НПО «Динафорс», он оптимально подходит для лётчиков истребительной авиации, совершающих полёты над сушей.

В состав ВКК-15К входят комбинезон и куртка из высокопрочной негорючей ткани. Костюм снабжён мягкой системой вентиляции со штуцером для подключения к бортовой системе кондиционирования воздуха.

При существовании потенциальной угрозы попадания в воду лётчики используют высотный морской спасательный комплект ВМСК-4. Он позволяет пилоту находиться на плаву в течение 12 часов при температуре воды от 0 °C и выше и температуре воздуха до -15 °C.

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Однако ВМСК-4 — достаточно габаритное и тяжёлое изделие. Масса костюма с комбинезоном ВКК-6МП-1 может достигать 13,8 кг. Если лётчику требуется облегчённый тип морского спасательного костюма, то используется МСК-5, обладающий схожими с ВМСК-4 характеристиками при массе комплекта около 10,5 кг.

В качестве лёгкого варианта защитного снаряжения лётчики используют вентилирующий костюм ВК-3М массой всего лишь 1,85 кг. Особенность данного комбинезона заключается в способе вентиляции, который оберегает пилота от перегрева и переохлаждения в кабине с бортовой системой кондиционирования. Воздуховоды расходятся от спины лётчика по внутренней поверхности в рукава и штанины.

Как сообщает разработчик, система вентиляции обеспечивает необходимое и равномерное распределение воздуха по поверхности тела пилота и минимальное сопротивление потоку воздуха. Кроме того, она не снижает общей подвижности лётчика и не вызывает болевых ощущений.

Для полёта и выживания в условиях зимней стужи лётчики ВКС могут воспользоваться различными типами обмундирования. В частности, на снабжение российской военной авиации принят зимний костюм КП-З, который оберегает пилота от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды. Масса снаряжения не превышает 4,8 кг.

«Костюмы действительно бывают очень разные, но наибольшая потребность у лётчиков в снаряжении, которое позволяет справляться с перепадами давления в сосудах. Противоперегрузочные костюмы сдавливают мышцы на руках, ногах и в брюшной полости. В результате мозг лётчика получает приток крови, необходимый для того, чтобы у него сохранялось ясное сознание», — пояснил Владимир Попов.

«Специфика в постоянном риске»

Главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Дьяконов связывает дальнейший прогресс в области совершенствования защитного костюма с появлением удобного бронежилета. По его словам, наличие данного изделия на лётчиках крайне актуально в условиях ведения боевых действий.

«Сейчас лётчиков ВКС невозможно обеспечить лёгкими и компактными бронежилетами, способными выдерживать попадание из стрелкового оружия. Эта задача не решена и в других войсках. В идеале это должен быть тонкий лист брони, вшитый в комбинезон. Ничего подобного сейчас нет, но развитие технологий в этом направлении идёт», — сказал Дьяконов.

Аналогичной точки зрения придерживается Владимир Попов. Эксперт уверен, что в перспективе для нужд ВКС будет создан надёжный и лёгкий бронежилет, не стесняющий движения лётчиков.

Пилоты бомбардировщика Су-24М перед полётом

© Виталий Тимкив/РИА Новости

«Сейчас бронежилета в традиционном понимании у лётчиков нет, но его функцию, по сути, выполняет одежда из кевларовой ткани. Именно её надевают наши лётчики, когда отправляются на боевые вылеты. Кевларовая ткань даёт определённую защиту от пуль и осколков, но её эффективность несопоставима с хорошим бронежилетом», — сказал Попов.

Также эксперт указал на необходимость появления нового более лёгкого шлема для лётного состава ВКС. Сейчас этот элемент экипировки достаточно тяжёлый и при значительных перегрузках создаёт дополнительное давление на шейный отдел позвоночника.

«Проблема в том, что на шлеме часто располагаются средства радиосвязи, приборы ночного видения и прицеливания. Это упрощает работу лётчика, но вес шлема от этого увеличивается, и этот фактор негативно сказывается, если возникают большие перегрузки. По этой причине лётчики стараются регулировать весовые характеристики шлема в зависимости от режимов полёта», — сказал Попов.

По словам Дьяконова, обеспечение безопасности лётчиков является абсолютными приоритетом Минобороны и профильных структур. Одну из центральных ролей на этом поприще играет Научно-исследовательский испытательный центр авиационно-космической медицины и военной эргономики, который сейчас разрабатывает новый костюм.

Специалисты центра, опираясь на результаты анализа психофизиологических возможностей пилотов, постоянно совершенствуют систему медицинского обеспечения лётного состава, средства защиты от воздействия неблагоприятных факторов среды, внедряют в практику новые стандарты авиационной безопасности.