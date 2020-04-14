«Технических проблем интеграции нет»: как боевые модули могут увеличить ударную мощь российской бронетехники

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Алексей Заквасин, Елизавета Комарова
Целый спектр дистанционно управляемых боевых модулей может быть установлен на шасси существующих российских бронетранспортёров. Согласно опубликованной «Военно-промышленной компанией» информации, заказчики, в частности, смогут оснащать машины семейства БТР—80/82 автоматизированным комплексом АБМ-БСМ-30 и новейшим миномётом «Дрок» калибра 82 мм. Как считают эксперты, размещение этих боевых средств на бронемашинах значительно увеличит их огневую мощь и повысит безопасность экипажа. Кроме того, установка боевых модулей на БТР — наиболее простой и недорогой вариант эффективной модернизации парка бронетехники.
«Технических проблем интеграции нет»: как боевые модули могут увеличить ударную мощь российской бронетехники
  • БТР-80А
  • © milindcom.ru

Российские бронетранспортёры семейства БТР—80/82 получат новое ударное вооружение: 82-мм миномёты 2С41 «Дрок» и разнообразные автоматизированные дистанционно управляемые боевые модули (ДУБМ), которые могут быть установлены на шасси бронемашин. Об этом сообщается в обновлённом каталоге «Военно-промышленной компании».

В частности, предприятие предлагает российским и иностранным заказчикам в качестве вариантов установить на БТР боевые модули АБМ-БСМ-30, БМ-30-Д, башенную пулемётную установку БПУ-1 с 14,5-мм пулемётом Владимирова, ДУБМ «Арбалет-ДМ», БМ «Берег», противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д» и другие модули.

В комментарии ТАСС представители «Военно-промышленной компании» пояснили, что планируют сделать АБМ-БСМ-30 штатным боевым модулем для семейства БТР-80/82. По желанию заказчика дополнительно на бронемашину может быть установлен 82-мм миномёт «Дрок».

«Мы представили различные варианты оснащения БТР—82А ДУБМ с целью показать широкие возможности данной боевой машины и её модернизационный потенциал. Технических проблем в интеграции новейших необитаемых модулей нет, и мы готовы по требованию заказчика установить на машину любой ДУБМ, соответствующий допустимым массогабаритным характеристикам», — подчеркнули в компании.

Уникальные характеристики

«Дрок» — это новинка нижегородского ЦНИИ «Буревестник». Миномёт был продемонстрирован публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», где конструкторы установили орудие на бронированном автомобиле «Тайфун-ВДВ» (К-4386 «Росомаха»).

«Дрок» создавался в рамках масштабной опытно-конструкторской работы «Набросок» для нужд десантно-штурмовых подразделений ВДВ. Минобороны поставило перед инженерами «Буревестника» задачу разработать миномёт с «уникальными характеристиками по огневой мощи и дальности стрельбы». Государственные испытания орудия должны завершиться в 2020 году.

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По информации Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ и «Уралвагонзавода», куда входит «Буревестник», «Дрок» способен поражать цели на дальности от 100 до 6000 м. Скорострельность миномёта составляет 12 выстрелов в минуту, возимый боекомплект — 40 боеприпасов.

Ключевым преимуществом «Дрока» является повышенная безопасность для экипажа боевой машины, который обеспечивает процесс стрельбы. Об этом на форуме «Армия-2019» рассказал журналистам начальник отделения разработки вооружения и военной техники ЦНИИ «Буревестник» Александр Савиных.

«Экипаж находится в защищённой, бронированной машине и, следовательно, в безопасности. И второе — время выполнения боевой задачи существенно сокращается. В разы», — подчеркнул Савиных.

Таким образом, расчёт миномёта дистанционно управляет стрельбой посредством новейших автоматизированных систем. Кроме того, как утверждает разработчик, «Дрок» превосходит современные аналоги по точности.

Ещё одна новинка российского оборонного комплекса — боевой модуль АБМ-БСМ-30, который планируется устанавливать на БТР вместе с «Дроком». Орудие было разработано в стенах севастопольского Научно-технического центра «Импульс-2».

Автоматизированный боевой модуль АБМ-БСМ-30 предназначен для оснащения широкого круга военной техники: разведывательно-ударных роботов («Вихрь» и «Уран-9»), бронемашин пехоты, автомобилей «Тигр», штурмовиков Су-25 «Грач» и вертолётов Ка-52 «Аллигатор».

При массе в одну тонну в состав АБМ-БСМ-30 входят 30-мм автоматическая пушка (или шестиствольный зенитный автомат), 7,62-мм пулемёт ПКТМ, противотанковое или зенитное ракетное вооружение, а также оптико-электронный комплекс обнаружения наземных и воздушных целей.

Орудие этого боевого модуля оснащено защитным кожухом. Боекомплект пушки — 300 выстрелов, пулемёта — 450 патронов. Такое вооружение позволяет АБМ-БСМ-30 поражать наземные, морские и воздушные цели. Высокая автоматизация позволяет одному оператору управлять всем ударным арсеналом.

«Уникальность нашего модуля состоит в том, что мы достигли минимальных размеров и весовых характеристик по сравнению с существующими аналогами... Управление боевым модулем осуществляется дистанционно», — рассказал в 2016 году журналистам генеральный директор НТЦ «Импульс-2» Вячеслав Криворуков.

«Защита от нападения с воздуха и земли»

В настоящее время отечественные бронетранспортёры вооружены в основном 30-мм автоматическими пушками 2А72 и пулемётами разного калибра. Так, боекомплект пушки БТР—80А составляет 300 выстрелов, пулемёта — 2000 патронов при максимальной прицельной дальности стрельбы 4 км.

Как отмечают эксперты, установка дистанционных боевых модулей и «Дрока» увеличит огневую мощь семейства БТР-80/82, причём без существенных финансовых затрат. По их словам, модульное вооружение — это общемировой тренд, который позволяет адаптировать боевые машины под требования заказчика.

«БТР—80/82 — это хорошо зарекомендовавшая себя во всём мире платформа, и оснащение её такими новыми боевыми модулями, как тот же 82-миллиметровый миномёт, придаёт семейству отечественных бронетранспортёров новое качество. Из обычного БТР машина превращается в подобие штурмового колёсного танка», — заявил RT специалист по бронетехнике Алексей Хлопотов.

  • БТР-82А на плаву
  • © milindcom.ru

По его словам, дистанционные боевые модули усиливают ударный потенциал подразделения и повышают безопасность экипажа. Также вооружение этого типа более компактное, чем традиционные аналоги. Это, в свою очередь, увеличивает пространство внутри боевых машин, в частности, повышая уровень комфорта военнослужащих.

«Установка боевых модулей, включая «Дрок», усиливает возможности мотопехотного подразделения по защите от нападения с воздуха и земли. Например, миномёт однозначно позволяет эффективнее уничтожать пехоту противника, зенитный модуль обеспечивает прикрытие от воздушного нападения, противотанковый комплекс даёт возможность поражать танки и укреплённые объекты», — рассуждает Хлопотов.

В свою очередь, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что бронетранспортёры с дистанционными боевыми модулями широко востребованы в частях морской пехоты и мотострелковых войсках.

Особое внимание собеседник RT уделил установке 82-мм миномёта на самоходную платформу. По его словам, БТР, оснащённый «Дроком», значительно увеличит мобильность миномётных подразделений и скорость открытия огня, так как в распоряжении командира будет «артиллерийский кулак».

«Системы вооружения российских БТР постепенно устаревают и нуждаются в замене на перспективные образцы. Конечно, у России есть вариант закупки нового семейства колёсных боевых машин, но они сейчас достаточно дорогие. Установка модулей на хорошо зарекомендовавшие себя платформы позволяет без больших расходов увеличить боевые возможности российских бронетранспортёров», — резюмировал Мураховский.

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