«Прикрыть с земли и с воздуха»: на что способен новейший российский артиллерийский комплекс «Деривация»

На параде Победы в Москве впервые будут продемонстрированы новейшие боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-ПВО», сообщили журналистам в Минобороны РФ. Техника прибудет в подмосковное Алабино на этой неделе. Сейчас «Деривация» находится на испытаниях, первые поставки в войска запланированы на 2022 год. Комплекс предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей на дальности до 14,5 км. Такие высокие боевые характеристики обеспечиваются 57-мм дистанционным модулем, в арсенал которого войдут управляемые боеприпасы. По мнению экспертов, «Деривация» станет высокоэффективным, универсальным и недорогим в эксплуатации средством ПВО и огневой поддержки мотострелковых подразделений.

В День Победы по Красной площади впервые пройдут боевые машины новейшего зенитного артиллерийского комплекса (ЗАК) 2С38 «Деривация-ПВО». Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Техника прибудет в столичный регион по железной дороге на этой неделе вместе с расчётом находящейся на испытаниях артиллерийской системы «Коалиция». Тренировки экипажей перед парадом в честь 75-летия Победы будут проходить в подмосковном Алабине.

«152-мм самоходные артиллерийские установки 2С35 межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» и боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-ПВО», которые впервые примут участие в параде, загружены на платформы и следуют в Подмосковье железнодорожным транспортом», — информирует военное ведомство.

Обнаружение и обстрел

Ключевая задача «Деривации-ПВО» — поражение широкого спектра воздушных целей: штурмовиков и других низколетящих самолётов, вертолётов, БПЛА, авиационных боеприпасов, крылатых ракет, снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО). Также комплекс способен обстреливать легкобронированную наземную военную технику и надводные объекты.

В состав «Деривации» входят боевая машина, выполненная на базе БМП-3, транспортно-заряжающая машина 9Т260 на шасси «Урал-4320-30», транспортное средство на шасси «Урал-4320-30» и машина ремонтно-технического обеспечения на шасси «Урал-4320-1812-31».

«Боевая машина оснащена необитаемым боевым модулем с комбинированным пассивным разведывательно-прицельным комплексом. Она обеспечивает обнаружение и обстрел воздушных и наземных целей при стрельбе с места, в движении и на плаву», — говорится в материалах Минобороны РФ.

«Деривация» является детищем АО «ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород, входит в «Уралвагонзавод»). Опытный образец был создан в начале 2018 года. По информации разработчика, комплекс сможет выполнять функции ПВО и огневой поддержки наземных формирований.

Испытания «Деривации» планируется завершить в 2021 году, а первые серийные поставки в войска должны начаться в 2022 году. Кроме того, «Буревестник» разрабатывает морскую модификацию ЗАК в соответствии с утверждёнными Минобороны РФ тактико-техническими характеристиками. Комплекс будет устанавливаться на новые российские корабли, а также на суда, проходящие модернизацию.

Главным оружием «Деривации» является дистанционно управляемый необитаемый боевой модуль АУ-220М («Байкал»). Он оснащён 7,62-мм пулемётом 6П7К (одна из модификаций знаменитого пулемёта Калашникова) и 57-мм автоматической пушкой высокой баллистики. Масса модуля — 3650 кг.

Помимо «Деривации», «Байкал» может устанавливаться на перспективные и модернизированные бронированные машины «с целью повышения огневой мощи мотострелковых и пехотных подразделений», а также на корабли водоизмещением более 250 тонн.

В феврале на индийской выставке вооружений DefExpo 2020 генеральный директор «Буревестника» Георгий Закаменных сообщил журналистам, что АУ-220М «находится на завершающем этапе разработки». По его словам, пушка способна поражать «все типы целей на поле боя, кроме основных боевых танков».

Благодаря круговому вращению на 360 градусов по горизонту модуль способен вести стрельбу в любом направлении. Максимальная горизонтальная дальность поражения целей «Байкала» — 14,5 км, вертикальная — 7,5 км, скорострельность — 80 выстрелов в минуту. Боекомплект пушки составляет 80 снарядов, пулемёта — 500.

По информации «Буревестника», высокая точность стрельбы АУ-220М достигается современным прицельным комплексом, «включающим в себя телевизионный и тепловизионный каналы, лазерные дальномеры и независимую двухплоскостную стабилизацию поля зрения».

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«Байкал» устойчив к прихотям погоды и может применяться в любое время суток. Лобовая проекция модуля защищена от попадания 30-мм боеприпасов, остальные части конструкции — от поражения пули калибра 7,62 мм.

АУ-220М предназначен для стрельбы несколькими видами боеприпасов. На сайте «Буревестника» говорится, что модуль может вести огонь «выстрелами унитарного заряжания с осколочно-фугасным, бронебойным и управляемым снарядами».

При этом, согласно материалам Минобороны РФ, боекомплект «Деривации» состоит из пяти типов боеприпасов, «основным из которых является многофункциональный снаряд с дистанционно программируемым подрывом возле цели».

В России активно совершенствуются боеприпасы калибра 57 мм. Ранее в интервью РИА Новости управляющий директор АО «КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» Валерий Макеев рассказал о грядущей разработке «перспективного, не имеющего аналогов в мире 57-мм управляемого артиллерийского снаряда».

Как пояснил в беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин, преимущества управляемых боеприпасов заключаются в значительной поражающей мощи и высокой точности благодаря дистанционному подрыву. Такие снаряды содержат электронную начинку, необходимую для коррекции траектории полёта и детонации «в нужном месте». Цель уничтожается осколками, а не прямым попаданием.

Экономичнее и эффективнее

Опрошенные RT эксперты назвали «Деривацию» недорогим и высокоэффективным средством ПВО ближнего радиуса. По их мнению, на театре военных действий детище «Буревестника» будет в основном выполнять функции войсковой ПВО, прикрывая мотострелковое подразделение на марше.

«При сопровождении колонн «Деривация» сможет сбивать вражеские БПЛА, в том числе ударные, и вертолёты. В войска комплекс будет поступать как штатное средство ПВО в составе механизированных бригад, батальонов, полков, дивизий. На мой взгляд, в армии «Деривация» станет своеобразным дополнением к зенитному комплексу «Тунгуска», — отметил в разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков.

Как полагает аналитик, к созданию «Деривации» российских учёных и военных мог подтолкнуть опыт применения советской зенитной установки ЗСУ-57-2 (в СМИ её называли не иначе как «Адская молотилка») в Сирии со стороны правительственных войск и боевиков. Данный вид техники не стоит на вооружении ВС РФ, но по-прежнему входит в арсенал некоторых иностранных государств и используется в локальных конфликтах.

ЗАК «Деривация» на форуме «Армия-2019»

© Vitaly V.Kuzmin

«У российских механизированных частей существует потребность в универсальном самоходном зенитном артиллерийском комплексе с пушкой калибра 57-мм, которая естественно намного мощнее нынешнего 30-мм орудия. Благодаря такому вооружению «Деривация» может решать широкий спектр задач, связанных с уничтожением воздушных и наземных целей», — подчеркнул Леонков.

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В беседе с RT директор музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов также обратил внимание на универсальность «Деривации». В то же время, как считает аналитик, данный комплекс может стать незаменимым помощником в борьбе с БПЛА, в том числе с дронами ближневосточных боевиков. Ещё одним преимуществом детища «Буревестника» эксперт назвал дешевизну эксплуатации по сравнению с зенитными ракетными комплексами (ЗРК) малой дальности.

«ЗРК используют ракеты, а они всегда стоят дороже артиллерийских снарядов. Конечно, сейчас боеприпасы для пушек становятся более совершенными, используются различные типы взрывателей и, как следствие, растёт их цена. Тем не менее при заявленной кучности и плотности огня «Деривация» будет экономичнее, например, такого комплекса как «Тор», — пояснил Кнутов.

Эксперт уверен, что российские конструкторы и военные сделали правильный выбор, установив на «Деривацию» 57-мм орудие. Пушка меньшего калибра уже не может гарантированно уничтожать современную и перспективную военную технику, рассуждает собеседник RT.

«Средства поражения должны поспевать за эволюцией брони. Сейчас усиливается защищённость не только сухопутных боевых машин, но и авиации. Однако российская 57-мм пушка, которая установлена на «Деривации», с новыми снарядами должна стать высокоэффективным и надёжным орудием, которое способно прикрыть колонну войск от нападения с земли и с воздуха», — подытожил Кнутов.