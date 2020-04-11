«Накрыть противника непрерывным огнём»: какими преимуществами обладает тактика «танковой карусели»

На подмосковном полигоне экипажи боевых машин Т-80У Кантемировской дивизии отработали приёмы «танковой карусели», сообщает пресс-служба Западного военного округа. Эта тактика предназначена для непрерывного огневого воздействия на противника — танки ведут поочерёдную стрельбу боеприпасами, находящимися в автомате заряжания. По словам военнослужащих, «танковая карусель» особенно востребована, когда информации о вооружении противника недостаточно. Как считают аналитики, такая тактика повышает живучесть боевых машин и эффективность поражения целей.

На полигоне Головеньки Московской области экипажи боевых машин Т-80У 4-й гвардейской Кантемировской дивизии провели стрельбы и отработали манёвры так называемой танковой карусели. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа. В занятиях приняли участие порядка 200 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

«В рамках проведения занятий по боевой подготовке танкисты выполнили более 150 выстрелов из 125-мм орудий. Особенностью выполнения стрельб методом «танковой карусели» является попарная, поочередная стрельба танков. Это позволяет накрыть условного противника непрерывным огнём и компенсировать время перезарядки», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Как сообщило ранее военное ведомство, танкисты Кантемировской дивизии завершили боевые стрельбы в рамках контрольной проверки войск. Экипажи Т-80У бронебойными и осколочно-фугасными снарядами уничтожили мишени, имитирующие танки, гранатомётные расчёты, артиллерию и низколетящие вертолёты противника. Стрельбы выполнялись на расстоянии от 800 до 2 тыс. м с использованием средств радиоразведки и БПЛА.

«Стрельба нон-стоп»

Из материалов Минобороны РФ следует, что в последние годы «танковая карусель» регулярно отрабатывается на учениях и занятиях по боевой подготовке российской армии. Суть этой тактики заключается в беспрерывном ведении огня по противнику как с места, так и в движении. Пока экипаж одного танка выполняет стрельбу, военнослужащие второго загружают боекомплект.

При этом на полигонах танкистам постоянно усложняют условия, при которых они должны поражать цели. Как отмечают в военном ведомстве, «динамично меняющаяся тактическая и мишенная обстановка развивают у танкистов оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевой задачи».

Российский танк во время стрельбы

© Министерство обороны РФ

«В новом методе (имеются в виду «танковая карусель» и последовательность поднятия мишеней. — RT) реализованы сложные задачи для экипажей бронемашин. В частности, на 200 м увеличена максимальная дальность ведения огня из 125-мм орудия танка — до 2200 м. За счёт сокращения времени показа мишеней сократилось время прицеливания, возросли темпы стрельбы», — отмечается на сайте Минобороны РФ.

Значимую роль в успехе «танковой карусели», как говорят в военном ведомстве, играет современное оборудование, которым оснащены отечественные боевые машины. Например, слежение за целью осуществляется с помощью комплекса управляемого вооружения «Рефлекс».

Цифровой баллистический вычислитель этой системы сокращает время расчётов элементов движения объектов поражения, а улучшенные оптические каналы позволяют «уверенно брать на сопровождение» танки на дистанциях до 5 км.

По мнению танкистов, высокая эффективность «танковой карусели» достигается благодаря автоматам заряжания, которыми оснащаются российские машины. Они существенно повышают скорострельность танкового подразделения и создают плотность огня, необходимую для уничтожения противника.

«Он (приём «танковой карусели». — RT) позволяет вести огонь в течение неограниченного времени. Машин может быть три, шесть, девять или больше. Они непрерывно ездят по кругу — одна бьёт, другая отходит в тыл и перезаряжается, третья готовится выйти на позицию и так далее. Стрельба нон-стоп, только успевай снаряды подавать», — цитирует РИА Новости командира танковой роты капитана Романа Щёголева.

По его словам, «танковая карусель» особенно востребована в ситуациях, когда у экипажей боевых машин отсутствует информация о вооружении противника. На земле вражеская пехота для противодействия танкам часто использует гранатомёты и переносные комплексы с управляемыми ракетами. Самыми современными мобильными средствами поражения танков, по мнению экспертов, считаются американский Javelin и российский «Корнет».

«Представьте: танки стреляют десять, двадцать, тридцать минут без перерыва. На той стороне не выдерживают, открывают ответный огонь, засвечивая свои средства. И сразу вступают в дело наши замаскированные танки-снайперы со специально обученными экипажами. Они быстро и качественно «выщёлкивают» выявленные цели», — пояснил Щёголев.

«Массированное огневое воздействие»

В российских СМИ распространена «сирийская версия» происхождения «танковой карусели». Изобретателями тактики якобы стали танкисты САР, воевавшие против мобильных группировок незаконных вооружённых формирований (НВФ).

Армия арабской республики применяла «танковую карусель» в сочетании с так называемым сирийским валом — высоким земляным или песчаным бруствером. Он прикрывал движение танков, которые вели стрельбу по противнику через специальные проёмы в валу. Амбразура для выстрела выбиралась случайным образом. В результате террористы не могли отследить передвижение танков и оценить их реальное количество.

Танки сирийской армии

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Однако опрошенные RT эксперты придерживаются иной точки зрения в вопросе происхождения «танковой карусели». Они полагают, что принципы, заложенные в эту тактику, были, по сути, сформулированы до сирийской операции.

«Сирийская кампания, где присутствовали наши военные советники, оказала определённое влияние на тактику «танковой карусели», но появилась она ещё в первую чеченскую войну. Наши офицеры придумали эту тактику с целью повышения живучести и эффективности танков в связи с тем, что на руках у боевиков было много противотанковых средств», — заявил в беседе с RT специалист по бронетехнике Алексей Хлопотов.

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Как пояснил эксперт, «танковая карусель» необходима для того, чтобы оказывать на противника «массированное огневое воздействие». Если танки работают в паре, то использование этой тактики позволяет одной машине отстрелять весь боекомплект, находящийся в автомате заряжания. Затем она уходит в тыл для пополнения боеприпасов. В этот период времени огонь ведёт второй танк.

«Часть боекомплекта российских танков находится в автоматизированной укладке. Когда из автомата заряжания выстрелы израсходованы, танк уходит с огневой позиции для пополнения боеприпасов (это осуществляется вручную). Чтобы скорострельность на поле боя не падала, на передовую выходит следующий танк», — рассказал Хлопотов.

Аналитик связывает появление «танковой карусели» с переосмыслением роли тяжёлых боевых машин на театре военных действий. По его словам, характер современных конфликтов диктует необходимость использовать танк как подвижную, хорошо защищённую огневую точку.

В комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов отметил, что «танковая карусель» востребована практически во всех типах современных вооружённых конфликтов, включая локальные боестолкновения и антитеррористические операции.

«Танковая карусель» может применяться при любом масштабе боевых действий. Если это контртеррористическая операция, то «карусель» будут крутить взвод или рота. Если более серьёзный и многочисленный противник, то будет использован батальон», — говорит Суворов.

Одним из ключевых преимуществ «танковой карусели» эксперт назвал возможность ведения «высокоманёвренного боя», который не даёт противнику возможности просчитать и предугадать действия танкового подразделения.

«После холодной войны крупных столкновений с большим количеством танков уже не было. Стали востребованы небольшие и манёвренные танковые подразделения, в том числе для ведения боевых действий в городских условиях. На мой взгляд, применение «танковой карусели» позволяет в наиболее полной мере реализовать потенциал российских танковых войск», — резюмировал Суворов.