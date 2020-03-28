«Опыт накоплен и будет использоваться»: как российские войска готовятся к борьбе с распространением коронавируса

Минобороны РФ проводит ряд спецучений по проверке готовности вооружённых сил к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением вирусных инфекций. Манёвры проходят на полигонах в Западном и Центральном военных округах. По данным оборонного ведомства, цель тренировок — отработать комплекс «карантинных и лечебных мероприятий, а также дезинфекции местности и объектов». Ранее президент России Владимир Путин поручил 25—28 марта проверить органы военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов на готовность к борьбе с COVID-19. По мнению аналитиков, такие меры крайне необходимы в условиях пандемии. При этом эксперты подчёркивают, что Россия и её вооружённые силы имеют более чем достаточный потенциал для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Тактико-специальные учения по проверке готовности войск к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением вирусных инфекций, проходят на полигонах в Западном и Центральном военных округах. Об этом сообщили в российском Минобороны.

27 марта, после подготовительных мероприятий, практические действия начались в ЦВО (Центральном военном округе). Днём ранее стартовали учения в ЗВО (Западном военном округе).

По данным ведомства, в двух округах манёвры пройдут на семи полигонах. Отмечается, что цель тренировок — отработать комплекс «карантинных и лечебных мероприятий, а также дезинфекции местности и объектов».

В учениях задействованы подразделения воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения.

Планируется, что военнослужащие будут отрабатывать лечебно-эвакуационные задачи, санитарно-противоэпидемические мероприятия, а также меры по организации проживания и питания в полевых условиях.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проверить органы военного управления, ряд соединений, воинских частей ВС страны на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также во время проверки ставится задача проанализировать транспортные возможности военного ведомства по перевозке необходимых сил и средств в удалённые районы «для оказания помощи больным и выполнения комплекса карантинных и лечебных мероприятий».

Российские военные

© Министерство обороны РФ

Напомним, вспышка COVID-19 была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день за пределами Китая болезнь зафиксирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Как сообщает ВОЗ, по состоянию на 26 марта в общей сложности заболевание подтверждено у более чем 509 тыс. человек, свыше 23 тыс. человек умерли. В России выявлено 1036 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 45 человек, умерло четверо.

«Часть механизма реагирования»

Как отметил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, проведение комплексной проверки готовности Вооружённых сил России противостоять распространению коронавирусной инфекции является крайне важной мерой.

«При этом соответствующие учения помогают военным быть готовыми всегда и везде к такой угрозе, как пандемия. Перед военными сейчас стоит задача контролировать ситуацию и не допустить чрезвычайной обстановки в стране», — заявил эксперт.

Мураховский также добавил, что меры, направленные на проверку вооружённых сил, — часть того механизма реагирования на вспышку COVID-19, который был разработан российскими властями.

«В рамках этого механизма Минобороны также создаст в России 16 модульных инфекционных центровпри госпиталях, которые будут готовы к решению вопросов лечения больных коронавирусом», — добавил аналитик.

Мураховский также сообщил, что военнослужащие, выполняя действия по борьбе с коронавирусом, неукоснительно придерживаются правил предосторожности.

«Военные стараются не контактировать с местными органами власти и специалистами гражданских отраслей во избежание инфицирования войсковых составов», — отметил он.

В свою очередь, военный эксперт Виктор Литовкин добавил, что в рядах российских ВС «неустанно идёт проверка на заражение коронавирусом».

«Более того, военнослужащие изолированы от гражданского населения, чтобы предупредить распространение инфекции», — подчеркнул аналитик в беседе с RT.

Необходимые меры

После распоряжения Верховного главнокомандующего ВС России военнослужащие приступили к проверке готовности своих подразделений к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

С 25 марта в Центральном военном округе развёрнуты оперативные штабы на базе Екатеринбургского, Кемеровского, Новосибирского, Самарского, Саратовского и Челябинского территориальных гарнизонов.

«В штабах проводится работа по уточнению состава сводных отрядов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, планов обсервационных и карантинных мероприятий в районах размещения войск на полигонах, организации взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, подготовке специализированного казарменного фонда для госпитализации условно заболевших военнослужащих», — сообщает пресс-служба Минобороны.

Российский военный

© Министерство обороны РФ

В то же время стало известно о создании группировок «необходимых сил и средств» для решения аналогичных задач в четырёх регионах Западного военного округа (ЗВО). К мероприятиям проверки привлечено около 1 тыс. военнослужащих, более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы полевых лабораторий КЛП-10.

26 марта в четырёх регионах ЗВО войскарадиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России (РХБЗ) провели разведку маршрутов колонн боевой техники.

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«Мобильные посты РХБЗ с применением машин химической разведки РХМ-6 в индивидуальных средствах защиты осуществили забор проб воздуха, воды и грунта для выявления условного заражения местности на маршрутах движения колонн в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях», — сообщается на сайте Минобороны.

Отмечается, что данные пробы были переданы расчётам комплексов полевых лабораторий КЛП-10. В случае обнаружения условного вируса границы его распространения должны быть нанесены на электронную карту, которая, в свою очередь, будет в онлайн-режиме доступна командирам почти всех уровней — «от взвода до командующего войсками военного округа».

«Только после оценки уровня заражения боевая техника группировки приступает к совершению марша на полигоны для выполнения задач», — информируют в оборонном ведомстве.

В тот же день на полигонах Центрального военного округа были развёрнуты пять мобильных пунктов эпидемической разведки. Отмечается, что эпидемиологические расчёты проводят «мероприятия карантинизации районов размещения войск». Кроме того, идёт проверка готовности лечебных учреждений гарнизонов ЦВО к переводу на усиленный противоэпидемический режим.

«Всего в готовности к выполнению учебно-боевых задач сформировано и находятся 44 врачебно-сестринские и специализированные бригады», — сообщает оборонное ведомство.

В свою очередь, под Екатеринбургом был развёрнут полевой госпиталь. При манёврах планируется задействовать медицинский лабораторно-диагностический модуль, способный проводить до 1,5 тыс. рентгенологических, флюорографических и ультразвуковых исследований в сутки. В его состав также входят предперевязочная и перевязочная, операционная, реанимационная, модуль интенсивной терапии и подвижный комплекс врачебной помощи.

Мобильные посты РХБЗ проводят разведку маршрутов колонн боевой техники в Западном военном округе

© Министерство обороны РФ

27 марта специалисты радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа провели учения, цель которых — прикрыть район условного химического заражения и пункт размещения военно-полевого госпиталя. Военные выполнили эту задачу за счёт «постановки радиопомех с применением комплекса РЭБ «Поле-21».

«Практические действия проводятся на полигоне под Екатеринбургом. Поставив помехи, специалисты РЭБ создали непроницаемый купол, противодействующий силам и средствам наведения и разведки, использующим привязку к глобальным радионавигационным и спутниковым системам», — отмечается в сообщении Минобороны.

«Высокая степень готовности»

По мнению Виктора Мураховского, меры, предпринятые российскими властями и военным руководством страны, говорят о том, что Россия ответственно относится к борьбе с распространением коронавируса.

«На данном этапе главное — это предупредительные меры. Бить по хвостам, как делают западные страны, — запоздалая реакция, это неправильно. Россия же крайне своевременно начала действовать на опережение. Не зря накануне в ВОЗ отметили, что Москва быстрее всех подготовилась к пандемии коронавируса. РФ сейчас действует наиболее эффективно в этом направлении», — подчеркнул эксперт.

При этом Мураховский заявил, что такие меры «должны дать позитивный результат».

«Вполне возможно, что массового привлечения вооружённых сил для защиты и лечения населения и не потребуется в итоге. Однако необходимо довести готовность до высшего уровня. И уже по первым итогам проверки мы видим, что войска РФ действительно способны выполнять такие задачи», — добавил аналитик.

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Мураховский также напомнил, что вооружённые силы — крайне важный элемент в системе борьбы с биологической угрозой.

«Минобороны России располагает значительным контингентом, специализированной техникой, квалифицированной медицинской разведкой. Военные структуры могут массово производить дезинфекцию сооружений, транспорта и людей, а также лечить большой поток больных», — пояснил эксперт.

Виктор Литовкин также указал на высокую степень готовности российских ВС к борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Россия располагает 15 военными лабораториями службы радиационной, химической и биологической защиты, одна из которых была отправлена на помощь Италии. Кроме того, у российской стороны есть более 2 тыс. единиц машин для дезинфекции и около 20 тыс. профильных специалистов. Безусловно, на текущих учениях будет использован также итальянский и китайский опыт борьбы с коронавирусом», — заявил аналитик.

Литовкин подчеркнул, что российские специалисты «имеют огромный опыт в борьбе с различными эпидемиями».

«В Африке и Юго-Восточной Азии они, например, работали над ликвидацией последствий эпидемии Эболы. Так что весь этот опыт накоплен и будет использоваться для борьбы с нынешними угрозами», — заключил эксперт.